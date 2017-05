Merken Gemerkt

22.05.2017

Varianten- und Komplexitätsmanagement beherrschen

Aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen und Lösungsansätze im Variantenmanagement für Software und Systems Engineering standen im Mittelpunkt der zweitägigen Fachkonferenz VariantWorld.2017, die am 10. und 11. Mai in Leipzig stattfand.

Sie ist die erste gemeinsam von Method Park und der Hanser automotive initiierte Konferenz zum Thema Varianten- und Komplexitätsmanagement im Software- und Systems Engineering statt. Prof. Ina Schäfer von der TU Braunschweig übernahm die Tagungsleitung.

Im Fokus der Vorträge, Erfahrungsberichte und Diskussionen stand die Beherrschung von Variantenvielfalt in der Software- und System-Entwicklung. Hier waren viele Teilnehmer an einem Erfahrungsaustausch mit Kollegen aus verschiedenen Domänen interessiert. Vor allem aber auch auf der Suche nach neuen, effizienten Lösungen und geeigneten Werkzeugen. Dies war auch in der begleitenden Ausstellung spürbar. "Die Fachbesucher interessierten sich vor allem für konkrete Lösungsmethoden und Prozessunterstützung für die Produktlinien-Entwicklung durch Stages", resümierte Dr. Sebastian Oster, bei Method Park als Principal Consultant verantwortlich für die Beratung zum Varianten- und Komplexitätsmanagement.

Die Konferenzbesucher aus so unterschiedlichen Branchen wie Automotive, Aerospace, Medical Devices und IT-Supplier machten die VariantWorld bereits bei deren Premiere zu einem vollen Erfolg, sodass in den nächsten Wochen die Vorbereitung der VariantWorld.2018 beginnen.

www.hanser-tagungen.de/variantworld