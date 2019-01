Merken Gemerkt

31.01.2019

Valmet Automotive nutzt Batterieprüfstände von AVL Batterietest

Mit vier AVL-Batterieprüfständen in Containerbauweise erweitert die Valmet Automotive Group ihre bestehenden Testkapazitäten für Batteriesysteme. Die neuen Batterieprüfstände kommen bei der Entwicklung von Batteriesystemen für Elektro- und Hybridfahrzeuge zum Einsatz.

© AVL

Im Vergleich zum traditionellen Prüfstandsbau bietet die Containerbauweise den Vorteil, dass die Prüfstände bei AVL aufgebaut und vorinstalliert werden. Somit erhält das Unternehmen nahezu vollständig vorinstallierte und mobile Prüfstände, die dann vor Ort lediglich an die Medienversorgung (z. B. Strom etc.) angeschlossen werden und danach umgehend in Betrieb genommen werden können.

Startschuss für die gemeinsame Zusammenarbeit bei diesem Projekt war im Herbst 2018. Dabei wurden sämtliche Prüfstandskomponenten wie beispielsweise die Messtechnik und die Medienkonditionierung gemäß Valmet Automotive Standards individuell konzipiert. Die Lieferung der schlüsselfertigen Batterieprüfstände ist für Herbst 2019 geplant.

