24.03.2017

Valeo übernimmt gestigon

Valeo hat alle Aktien von gestigon erworben. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Das deutsche Start-up-Unternehmen ist auf die Entwicklung von 3D-Bildverarbeitungssoftware für den Fahrzeuginnenraum spezialisiert.

Valeo-CEO Jacques Aschenbroich auf dem Investor Day in London (© Oertel)

Mit der Übernahme holt sich Valeo Know-how sowohl bei intuitiven und effizienten Mensch-Maschine-Schnittstellen als auch bei wachstumsstarken Technologien wie Innenraumkameras und Bildverarbeitung ins Haus. Die Übernahme soll maßgeblich zur Weiterentwicklung von Valeos Strategie für das automatisierte Fahren beitragen. Das Software-Paket des Start-ups ist kompatibel mit allen Arten von Sensoren für Gesten- und Bewegungserkennung in Fahrzeugen. Aufbauend auf dem bestehenden Driver Monitoring System von Valeo, welches erkennt, ob der Fahrer abgelenkt oder müde ist, ermöglicht die Übernahme die Entwicklung von Funktionen zur Objekt- und Insassenerkennung. 2016 generierte die Valeo-Gruppe einen Umsatz von 16,5 Milliarden Euro und investierte über 11% ihres Erstausrüstungsumsatzes in Forschung und Entwicklung. Valeo ist in 32 Ländern tätig und beschäftigt 91.800 Mitarbeiter in 155 Werken, 20 Forschungszentren, 38 Entwicklungszentren und 15 Vertriebsstützpunkten.