31.03.2017

Valeo ist „Global Top Employer“ 2017

Valeo wurde das dritte Jahr in Folge als „Global Top Employer“ ausgezeichnet. Im Jahr 2017 erhielten nur zehn Unternehmen diese Auszeichnung zur Anerkennung von Best Practices im Personalwesen, insbesondere in den Bereichen Talentgewinnung, Vergütung und Arbeitgeberleistungen sowie Ausbildung und Kompetenzentwicklung.

Der Titel “Global Top Employer” wird vom Top Employers Institute an multinationale Unternehmen vergeben, die in mindestens 20 Ländern auf unterschiedlichen Kontinenten einzeln zertifiziert sind. Im Jahr 2017 wurde Valeo in 23 Ländern auf 5 Kontinenten zum „Top Employer“ ernannt. Die Gruppe wurde außerdem als „Top Employer Europe“ und „Top Employer Asia-Pacific“ zertifiziert, darunter in 13 europäischen Ländern (Belgien, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, die Niederlande, Polen, Rumänien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn und das Vereinigte Königreich) und fünf Ländern in der Region Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, Südkorea und Thailand). In Afrika wurden zudem die Länder Ägypten und Tunesien und in Amerika die Länder Brasilien, die Vereinigten Staaten und Mexiko ausgezeichnet.

Valeo beschäftigt 91.800 Mitarbeiter in 32 Ländern. Um das schnelle Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben, beabsichtigt die Gruppe, ihre umfassenden Rekrutierungsmaßnahmen fortzusetzen und innerhalb der nächsten fünf Jahre durchschnittlich 10.000 Personen pro Jahr einzustellen.

