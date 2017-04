Merken Gemerkt

25.04.2017

Valeo Innovation Challenge 2017

Valeo gab nun die 24 Teams bekannt, die in die zweite Runde der Valeo Innovation Challenge einziehen. Die Halbfinalisten wurden von 70 Valeo-Experten und unabhängigen Wissenschaftlern aus den insgesamt 1.628 teilnehmenden Teams ausgewählt.

Die 24 Teams stammen aus 13 Ländern und von 23 Universitäten und Schulen. Elf Teams treten in der Kategorie "Technologische Neuheiten" und 13 in der Kategorie "Ideen zur neuartigen Nutzung von Fahrzeugen" an. Bei den Projekten geht es hauptsächlich um Sicherheit und Cyber Security, aber auch um Fahrgastraumkomfort und Wohlbefinden, neue Anwendungsmöglichkeiten für den Benutzer sowie umweltfreundlicheres Fahren.

Valeo stellt den ausgesuchten Teams 5.000 Euro zur Verfügung, um einen funktionierenden Prototypen zu entwickeln. Anschließend werden insgesamt 8 Teams ausgewählt, die ihr Projekt einer Jury vorstellen dürfen. Die Gewinner werden am 27. Oktober bekannt gegeben.

