Merken Gemerkt

Merken

17.08.2018

Valeo: 9 Prozent Umsatzplus im ersten Halbjahr 2018 Bilanz

Valeo hat für die erste Jahreshälfte 2018 einen Umsatz bei konstanten Wechselkursen von 9,9 Mrd. Euro gemeldet. Das entspricht einem Zuwachs um 9 Prozent. Im gleichen Zeitraum gab es eine Steigerung der Auftragseingänge auf 18,7 Mrd. Euro - inklusive der Auftragseingänge von Valeo Siemens eAutomotive in Höhe von 4,7 Mrd. Euro. Dabei gehen rund 48 Prozent der Auftragseingänge auf innovative Produkte zurück – diese werden in weniger als drei Jahren in Serie hergestellt.

© Valeo

Das Erstausrüstungsgeschäft von Valeo hat einen Anteil am Geschäftserfolg von 87 Prozent, das Nachrüstgeschäft liegt bei 10 Prozent. Der Anteil am Umsatz der deutschen Kunden des Erstausrüstungsgeschäfts von Valeo stieg im Berichtszeitraum um 1 Prozent auf insgesamt 29 Prozent. Die Integration von Ichikoh (Japan), Valeo-Kapec (Süd-Korea) sowie FTE automotive (Deutschland) verlaufen laut Valeo erwartungsgemäß. Der Nettogewinn im ersten Halbjahr 2018 beträgt 453 Mio. Euro.

Auftragseingänge nach Regionen:

44 Prozent in Asien

30 Prozent in China - davon 55 Prozent von lokalen Fahrzeugherstellern

38 Prozent in Europa

16 Prozent in Nordamerika

Jacques Aschenbroich, Aufsichtsrats- und Vorstandsvorsitzender von Valeo, kommentiert:

„Die Auftragseingänge in diesem Zeitraum beliefen sich auf 18,7 Milliarden Euro, einschließlich 4,7 Milliarden Euro bei unserem Joint Venture Valeo Siemens eAutomotive. Unsere Auftragseingänge bestätigen einmal mehr, dass wir auf den schnell wachsenden Märkten für Hybrid-, Elektro- und autonome Fahrzeuge ausgezeichnet aufgestellt sind. Darüber hinaus sind sie ein Beleg dafür, dass wir mit unseren nachhaltigen Investitionen in F&E und Produktionskapazität auf dem richtigen Weg sind.“



zu Valeo