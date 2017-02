Merken Gemerkt

Merken

14.02.2017

Valeo: Das Auto lernt vom Fahrer

Fahrtrainings waren einst dazu gedacht, Menschen zu besseren Autofahrern zu machen – doch jetzt könnte das auch für Autos gelten. Dank zahlreicher Sensoren und künstlicher Intelligenz können sie ihr Wissen mit jeder Autofahrt erweitern.

Im Zuge dieses Trends hat Valeo 50% der Anteile an CloudMade, einem Start-up im Bereich Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, erworben. So soll das Fahrzeug die Gewohnheiten des Fahrers verstehen, seine Bedürfnisse antizipieren und sogar eine Auswahl an personalisierten Routen vorschlagen. Das System warnt auch vor Gefahren, die auf Überholspuren und an Kreuzungen bestehen. Auf der CES 2017 in Las Vegas konnte man diese Innovation bei einer Demonstration im realen Straßenverkehr erleben.

Eine weitere Neuheit, die Valeo in Las Vegas vorstellte, ist das neue Kameramodul Valeo C-Stream. Es umfasst zum einen Innenraumkameras, die auf Fahrer und Beifahrer ausgerichtet sind. Sie analysieren den Fahrzeuginnenraum z. B. die Belegung des Beifahrersitzes, um das Airbagsystem entsprechend einzustellen. Bei autonomen Fahrzeugen können die Kameras den optimalen Zeitpunkt berechnen, wann der Fahrer wieder vom automatischen in den manuellen Fahrmodus wechseln sollte. Zweitens wurde der mittige Rückspiegel durch eine Kamera im Heckbereich des Fahrzeugs ersetzt. Durch diese projiziert das System ein Bild auf der gegenüberliegenden Seite der Dachbedieneinheit ins Sichtfeld des Fahrers. Das erspart dem Fahrer den kontinuierlichen Wechsel zwischen Nah- und Fernsicht. Das neue Rücksichtmodul bietet zudem Möglichkeiten für ein neues Innenraumdesign.