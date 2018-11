Merken Gemerkt

08.11.2018

Valens sichert sich 63 Millionen US$ Finanzierung Investment

Linse Capital und Oppenheimer Asset Management investieren aktuell insgesamt 63 Millionen US$ in das Unternehmen Valens, den Entwickler der HDBaseT-Technologie für Professional-AV und Automotive. Valens bietet Chipsätze zur Vereinfachung der Konnektivität im Fahrzeug an und will die Entwicklung seines Portfolios im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

© Valens

Seit seiner letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2017 hat Valens durch strategische Partnerschaften mit OEMs und Tier-1-Unternehmen nach eigenen Angaben erhebliche Absatzchancen im Bereich des autonomen Fahrens identifiziert. Dank des zusätzlichen Kapitals wird das Unternehmen seine Aktivitäten in diesem Sektor intensivieren und sich auf High-Performance-Computing, intelligente Architekturen sowie PCIe-Übertragung konzentrieren.

Valens Automotive, ein Geschäftsbereich von Valens, wurde 2015 gegründet. Die HDBaseT Automotive-Chiptechnologie ermöglicht In-Car Konnektivität, indem sie die Übertragung von Audio, Video, Ethernet, USB, Steuersignalen, PCIe und Stromversorgung in einem Kabel vereint. Valens ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Israel.

