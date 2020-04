Merken Gemerkt

08.04.2020

Valens Semiconductor: neuer CEO und neuer Chairman Personalien

Valens Semiconductor gibt zwei Ernennungen bekannt: Dr. Peter Mertens zum Chairman of the Board und Gideon Ben-Zvi zum CEO. Ben-Zvi hatte die Geschäfte von Valens bereits seit Februar 2020 als Interims-CEO geführt.

„Valens trägt in vielen Branchen zu bedeutenden Fortschritten bei. Insbesondere der innovative Ansatz zur Lösung der Herausforderungen in der Automobilindustrie hat mich dazu bewogen, den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden zu übernehmen“, erklärt Dr. Peter Mertens. „Valens' revolutionäre Technologie wird eine wichtige Schlüsselrolle für das vernetzte und autonome Auto spielen. Ich freue mich, nun Teil dieser Entwicklung zu sein.”

Viel Erfahrung in der Automobilindustrie

Dr. Peter Mertens verfügt über große Erfahrung in der Automobilindustrie, die er in über 35 Jahren in leitenden Positionen bei großen OEMs gesammelt hat. Neben verschiedenen Management-Positionen bei Mercedes Benz war er sechs Jahre CTO der Volvo Car Corporation und acht Jahre General Motors Global Line Executive. Zuletzt war er Vorstand für technische Entwicklung und Design bei Audi. Mertens war auch Mitglied mehrerer Aufsichtsräte, wie Polestar, Zenuity, Audi, Volkswagen Financial Services, Recogni und Faurecia. Er ist zudem Gründungsvorsitzender von AID / Argo AI Europe, einem führenden Anbieter von autonomen Fahrsystemen.



Dr. Peter Mertens, Chairman of the Board (© Valens)

Teamfähigkeit als Schlüssel zum Erfolg

„In den zwei Monaten als Interim-CEO hat mich das Team von Valens mit seinen Fähigkeiten und seiner Leistungsfähigkeit tief beeindruckt. Beides betrachte ich als Fundament für den Erfolg und das erhebliche Wachstumspotenzial dieses Unternehmens“, sagt Gideon Ben-Zvi. „Ich freue mich über die Ernennung zum CEO und werde Valens in diesen spannenden und innovativen Zeiten zu außergewöhnlichen Leistungen führen. Ich bin sehr dankbar, dass Dr. Peter Mertens als Aufsichtsratsvorsitzender zu uns gestoßen ist. Dies ist ein klares Zeichen seines Vertrauens in das Unternehmen und seine Technologie, und ich freue mich auf seinen Beitrag zu unserem Erfolg.“

Gideon Ben-Zvi ist neuer CEO bei Valens (© Valens)

Gideon Ben-Zvi ist mehrfacher Unternehmensgründer, der bislang vier Unternehmen aufgebaut hat und davon drei mit erfolgreichen Exits abschließen konnte. Er war zuvor als CEO in verschiedenen Unternehmen tätig und ist derzeit Partner bei Aviv Venture Capital, einem der Investoren von Valens. Ben-Zvi war auch als Angel-Investor aktiv. Seit 2011 ist er aktives Mitglied des Valens' Board of Directors und als solches mit dem Unternehmen und seinen Geschäftsfeldern bestens vertraut.

Beide Berufungen sind strategisch klug gewählt, da Valens seine Präsenz sowohl auf dem Audio-Video- als auch auf dem Automobilmarkt deutlich ausbaut. Im vergangenen Jahr wurde die Automotive-Technologie des Unternehmens als Basis des A-PHY-Standards der MIPI Alliance für Konnektivität in Fahrzeugen ausgewählt. Die ersten MIPI A-PHY-konformen Produkte von Valens werden bis zum ersten Halbjahr 2021 verfügbar sein. Darüber hinaus hat Valens mehrere strategische Partnerschaften mit führenden OEMs und Tier-1-Zulieferern geschlossen, wobei die ersten Automobil-Chipsätze bereits in Fahrzeugen von Daimler verbaut werden. Im Audio-Video-Geschäft hat das Unternehmen kürzlich Stello, seine Produktfamilie der dritten Generation, herausgebracht. Die Stello-Familie ist der erste Chipsatz überhaupt, der die unkomprimierte Verteilung von HDMI 2.0 (4K@60 4:4:4) über große Entfernungen ermöglicht, was seine führende Position in diesem Markt weiter vorantreibt.