19.12.2019

Valens erhält ISO-26262-Zertifizierung zur funktionalen Sicherheit Vernetzung

Valens wurde nach ISO 26262 ASIL B für funktionale Sicherheit in Automobilhalbleitern zertifiziert. Mit dem Verfahren wurde die SGS-TÜV Saar GmbH beauftragt. Der Zertifizierungsprozess betrifft den Chipsatz VA6080. Er wurde entwickelt, um eine robuste, schnelle Fahrzeugverbindung für eine Reihe von Anwendungen zu ermöglichen.

© Valens

Der Chipsatz verfügt über eine konfigurierbare physikalische Schicht (PHY), die PCIe Gen3, Gig Ethernet, Audio und die Steuerung der UTP-Infrastruktur (ungeschirmtes Twisted-Pair) unterstützt. Er ist für Multi-Modem-Konnektivität, Shared-Remote-Storage und zonale Architekturen optimiert.

ISO 26262, die internationale Norm für sicherheitsrelevante elektrische/elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen, wurde von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) entwickelt, um zu gewährleisten, dass elektrische/elektronische Systeme in Fahrzeugen nach den vorgeschriebenen Sicherheitskriterien entwickelt und Fehlfunktionen minimiert werden. Mit der Zunahme von Geräten, Kabeln und Steckverbindern in Fahrzeugen wird die funktionale Sicherheit für Automobilhalbleiter immer wichtiger.

Der Automotive Safety Integrity Level (ASIL) ist die nach ISO 26262 festgelegte Einstufung nach mehreren Risikoparametern. Die ASIL-B-Klassifikation bezieht sich auf die zulässige Ausfallwahrscheinlichkeit für verschiedene Anwendungen wie Kombiinstrument (kritische Daten), Rückfahrkamera, Radar-Tempomat, ADAS und weitere Szenarien.

