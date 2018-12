Merken Gemerkt

18.12.2018

UZE Mobility kauft 500 StreetScooter fürs Carsharing Firmenmeldung

StreetScooter, Anbieter von elektrisch betriebenen Nutzfahrzeugen, hat einen weiteren Großauftrag für seine E-Transporter erhalten. UZE Mobility kauft vom Tochterunternehmen der Deutschen Post 500 Modelle WORK und WORK L. Sie sollen zunächst in ausgewählten Metropolen als emissionsfreie Carsharing-Fahrzeuge eingesetzt werden. Dort können sie von Privatnutzern per App z. B. für Umzüge oder sperrige Einkäufe angemietet werden.

UZE Mobility will seine Fahrzeuge perspektivisch kostenlos durch Werbung finanziert anbieten. Bereits zum Start der Pilotprojekte will UZE Mobility deutlich unter den herkömmlichen Marktpreisen liegen. Möglich wird dies durch das Geschäftsmodell des Aachener Start-ups UZE Mobility mit ersten Niederlassungen in Bremen (Headquarter) und Düsseldorf.

Das Unternehmen sammelt und analysiert Fahrzeug- und Verkehrsdaten, die durch auf den E-Transportern angebrachte GPS-Sender aufgezeichnet werden. Dies wiederum ermöglicht eine effizientere Gestaltung der urbanen E-Logistik. Dadurch sollen nicht nur die Städte von Verkehr, Lärm und Emissionen entlastet werden.

„Zusätzlich können wir beispielweise innovative Werbeformen für die Wirtschaft oder die öffentliche Verkehrsbetriebe anbieten. Durch die generierten Einnahmen gehen die Mietpreise unserer Fahrzeuge perspektivisch gegen Null. Kommunen und Städten wiederum helfen unsere Daten dabei, die Kosten für den Betrieb und die Wartung urbaner Infrastruktur deutlich zu senken“, erklärt Dr. Dr.-Ing. Alexander Jablovski, CEO und Co-Founder von UZE Mobility.

Der StreetScooter wurde ursprünglich für den Zustellalltag bei der Deutschen Post konzipiert. Verschleißteile wie Türscharniere sind besonders stabil. Die durchgefärbte Kunststoffkarosserie des StreetScooters ist strapazierfähig: Kratzer sieht man nicht gleich und es kann auch nichts rosten. Durch die Modulbauweise lassen sich Einzelteile schnell und günstig austauschen.

StreetScooter und UZE Mobility sind Ausgründungen der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Der ökonomische Aspekt steht beim neuen Carsharing-Konzept im Vordergrund. Zwar wird der StreetScooter bei der Deutschen Post, in Unternehmen und Kommunen heute schon genutzt. Doch durch das UZE-Angebot können nun auch andere Verbraucher Elektromobilität nutzen.

