27.06.2019

Unex Technology und STMicroelectronics kooperieren Telematik

Das gegen Cyber-Attacken abgesicherte V2X System-on-Module von Unex Technology wird in die Telemaco3P Modular Telematics Platform (TC3P-MTP) von STMicroelectronics integriert. Die Zusammenarbeit beider Unternehmen resultiert in einer Lösung, die sich auf der Hard- und Softwareebene individualisieren lässt, was das Prototyping nahezu finaler V2V- und V2I-Applikationen ermöglicht.

© Unex Technology/STMicroelectronics

Unex SOM-301 ist ein eigenständiges System-on-Module, das alle wesentlichen Hard- und Softwarekomponenten für V2X-Anwendungen integriert und auf der V2Xcast-Technologie von Unex basiert. Die SOM-301-Bausteine enthalten den für Automotive-Anwendungen vorgesehenen Multi-Constellation-GNSS-Chip Teseo III von ST sowie den global einsetzbaren und vollständig abgesicherten V2X-Chipsatz CRATON2/PLUTON2 von Autotalks, der die Konnektivität per DSRC und C-V2X (PC5) unterstützt.

Die Telemaco3P Modular Telematics Platform stellt eine offene Entwicklungsumgebung für das Prototyping von Smart-Driving-Anwendungen bereit. Ihr zentrales Element ist der Secure Automotive Processor Telemaco3P von ST, der über ein eingebettetes, isoliertes Hardware Security Module verfügt, um eine Absicherung nach dem neuesten Stand der Technik zu erreichen. Darüber hinaus bietet die Plattform Ortungs-Hardware mit dem Automotive-tauglichen Multi-Constellation-GNSS-IC Teseo und Sensoren für die Koppelnavigation. Geboten werden auch die direkte Anbindung an Automobil-Busse wie CAN-FD, FlexRay und BroadR-Reach (100Base-T1) sowie optionale Module für Bluetooth, Wi-Fi und LTE.

Der Software-Stack V2Xcast von Unex ermöglicht erweiterte Fähigkeiten für die V2X-Verarbeitung. Der CRATON2 des SOM-301 nimmt sich auf der einen Seite der geschützten V2X-Kommunikation an, während der Telemaco3P für die Applikationen zuständig ist und die V2X-Nachrichten mit Daten aus Bord-Bussen, Wi-Fi und Mobilfunk bündelt.

