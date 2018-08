Merken Gemerkt

21.08.2018

Über 800 Aussteller auf der IZB vom 16. bis 18. Oktober in Wolfsburg Messe

Die 10. Internationale Zuliefererbörse (IZB), das Branchentreffen der weltweiten Automobilzulieferindustrie, erwartet in diesem Jahr 816 Aussteller in Wolfsburg. Die Jubiläumsausgabe wird damit so international wie nie zu zuvor: Unternehmen aus 34 Nationen stellen ihre Produkte und Leistungen und die Trends der Branche vor. Einen Überblick über die Firmen gibt ab sofort die Ausstellerdatenbank.

© Wolfsburg AG / Frank Bierstedt

Auf der Wolfsburger Fachmesse stellen dieses Jahr acht der weltweiten Top-Ten-Automobilzulieferer aus. Rund ein Drittel der Aussteller kommt aus dem Ausland. Erstmals präsentieren sich Unternehmen aus Bosnien und Herzegowina und Malta. Insbesondere „Think Digital“, das diesjährige Schwerpunktthema, trifft den Nerv der Industrie. Jeder zehnte Aussteller hat sich im Vorfeld dem Schwerpunkt zugeordnet, vor allem den Bereichen Elektrik, Elektronik, Mechatronik, Entwicklung sowie IT & Dienstleister.

In der IZB-Ausstellerdatenbank sind neben allgemeinen Angaben zum Unternehmen, wie Name und Adresse sowie Halle und Standnummer, auch Informationen zu den Produkten sowie Ansprechpartner für Anfragen gelistet. Zusätzlich sind alle Aussteller Produktgruppen zugeordnet. Die Datenbank ist online und als PDF verfügbar.

zur IZB-Ausstellerdatenbank