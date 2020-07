Merken Gemerkt

03.07.2020

TÜV SÜD: Roland Gagel ist neuer Senior Vice President Automotive Führungskräftewechsel

Roland Gagel (51) übernimmt ab 1. Juli die Position des Senior Vice President Automotive der Division Mobility bei TÜV SÜD. Er folgt auf Alexander Kraus, der nach sechs Jahren fortan für Mobility Industry zuständig sein wird und neben den Bereichen Automotive und Hochautomatisiertes Fahren nun auch die Geschäftsfelder Remarketing, Mobility Consulting und Human Diagnostics verantwortet.

Roland Gagel ist neuer Senior Vice President Automotive bei TÜV SÜD Mobility. © TÜV SÜD

Roland Gagel hat jahrzehntelange Erfahrung in diversen Führungspositionen in der Autoindustrie und war zuletzt beim Prüfdienstleister SGS im Bereich Transportation weltweit für die Field Services zuständig. Mit Roland Gagel setzt TÜV SÜD ein starkes Signal für die konsequente Umsetzung seiner Internationalisierungsstrategie und den weiteren Ausbau als führender globaler TIC-Dienstleister für die Automobilindustrie.

„Automanager mit TIC-Erfahrung – diese Kombination findet man nur selten in der Branche. Roland Gagel bringt beides mit und ist nicht nur damit eine ideale Besetzung für die Nachfolge von Alexander Kraus. Mit seiner langjährigen Erfahrung in allen internationalen Automärkten setzen wir mit ihm auch ein klares Signal für unser Engagement auf den Märkten weltweit“, sagt Patrick Fruth, CEO der Division Mobility bei TÜV SÜD.

Nach dem Studium der Wirtschaftsingenieurwissenschaften an der TH Darmstadt startete Roland Gagel seine Karriere 1995 bei GM/Opel in Rüsselsheim und wechselte 2011 zu SGS Transportation, wo er zuletzt ein globales Management-Team mit P&L-Verantwortung leitete. Mit der Synchronisierung von Abläufen und einer intensiven Kommunikation zwischen den verschiedenen globalen Standorten will Gagel Synergien schaffen und damit vor allem durch mehr Flexibilität und Effizienz für die Kunden für Wachstum sorgen.

Gagel zu seinen Plänen: „Im Zentrum unserer Arbeit stehen der Ausbau des internationalen Geschäfts und die Stärkung unserer Beziehungen zu global operierenden Kunden wie OEMs oder aber auch neuen Mobilitätsdienstleistern. Die Themen der klassischen Homologation und Typgenehmigung, Emissionsmessung und Prüfung und Zertifizierung des automatisierten Fahrens stehen dabei besonders im Fokus. Wir sind uns sicher: Die Internationalisierung wird – gerade in diesen schwierigen Zeiten – langfristig auch das Geschäft in Europa stärken.“

Neuer Dienstsitz von Roland Gagel ist das Automotive-, Technologie- und Umweltzentrum des TÜV SÜD-Tochterunternehmens TÜV Hessen in Pfungstadt.

