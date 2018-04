Merken Gemerkt

26.04.2018

TÜV SÜD erreicht 2017 Umsatz von über 2,4 Milliarden Euro Jahresabschluss

Der Umsatz des TÜV SÜD stieg 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 3,6 Prozent auf 2,427 Milliarden Euro. Ein Kernthema war auch dieses Jahr das autonome Fahren. Weltweit beschäftigte TÜV SÜD 2017 über 24.000 Mitarbeiter, rund die Hälfte davon im Ausland.

Prof. Dr.-Ing. Axel Stepken, Vorstandsvorsitzender der TÜV SÜD AG © TÜV SÜD AG

Im Jahr 2017 hat der internationale Dienstleister rund 123 Millionen Euro in die Erweiterung der Prüfinfrastruktur und die Entwicklung von Leistungen und Geschäftsmodellen im Umfeld von Digitalisierung und Industrie 4.0 sowie in die Weiterbildung der Mitarbeiter für „Digital Readiness“ investiert. So konnte der Dienstleister seinen Umsatz im Jahr 2017 auf 2,427 Milliarden Euro und das Ergebnis (bereinigtes EBIT) auf 217 Millionen Euro steigern und damit neue Rekordmarken setzen. Dabei wurden 42 Prozent des Umsatzes mit Kunden außerhalb Deutschlands erwirtschaftet.

Dabei haben alle operativen Bereiche zum erfolgreichen Verlauf des Geschäftsjahres 2017 beigetragen. Der Bereich Mobility erreichte ein Umsatzzuwachs von über 5 Prozent auf 772,4 Millionen Euro, der Bereich Industrie steigerte den Umsatz leicht um 0,3 Millionen Euro auf über 961 Millionen Euro und der Bereich Zertifizierung wies ein Umsatzplus von 7,4 Prozent auf rund 714 Millionen Euro auf.

Umsatzstärkste Region war im Jahr 2017 erneut die Region Europa inklusive Deutschland. Der Umsatz kletterte um 4,8 Prozent auf über 1,8 Milliarden Euro, davon mehr als 1,5 Milliarden Euro in Deutschland. Das prozentual stärkste Wachstum erzielte TÜV SÜD in Nord- und Südamerika, wo der Umsatz um 7,2 Prozent auf über 220 Millionen Euro gesteigert werden konnte. Die Region Asia leistete einen Beitrag von 380 Millionen Euro zum Gesamtumsatz des Konzerns.

Ausbau der weltweiten Prüfinfrastruktur

TÜV SÜD hat 2017 investiert und über 123 Millionen Euro für die Weiterentwicklung des Unternehmens ausgegeben. Die wichtigsten Investitionsschwerpunkte waren der Ausbau der weltweiten Prüfinfrastruktur, die Entwicklung von neuen Dienstleistungen und Geschäftsmodellen im Umfeld der Digitalisierung sowie in die Vorbereitung der Mitarbeiter auf die Herausforderungen der digitalen Transformation.

Autonomes Fahren und Automotive Platform

Auch im Automobilbereich ist die Digitalisierung das bestimmende Thema. So haben die TÜV SÜD-Experten die Zulassung des ersten autonom fahrenden Personenbusses in Deutschland begleitet und arbeiten zusammen mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) an einer offenen Entwicklungsplattform für Automobilhersteller, Zulieferer und Technologieunternehmen. Im Rahmen einer Initiative des VdTÜV hat TÜV SÜD zudem ein Konzept für eine Automotive Platform entwickelt, die einen sicheren und neutralen Zugang zu den Daten ermöglicht, die moderne Fahrzeuge bereits heute erzeugen.

