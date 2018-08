Merken Gemerkt

27.08.2018

TÜV SÜD ernennt Leiter für die Region Zentral- und Osteuropa Personalie

Bei TÜV SÜD wurde Stefan Rentsch zum CEO der Region Zentral und Osteuropa (Central and Eastern Europe - CEE) ernannt. Der Wirtschaftsingenieur übernimmt die Verantwortung für den weiteren Ausbau der TÜV SÜD-Aktivitäten in dieser Region und bezieht seinen Dienstsitz in Wien.

Stefan Rentsch © TÜV SÜD

Rentsch plant, die Digitalisierung voranzutreiben und das weltweite Netzwerk des Konzerns zu nutzen, um asiatische Unternehmen beim Auf- und Ausbau von Geschäftsaktivitäten in dieser Region zu unterstützen. Nach seinem Maschinenbaustudium an den Universitäten in Stuttgart und Karlsruhe und seinem Wirtschaftsingenieursstudium am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sowie Führungspositionen bei mehreren Beratungsunternehmen kam Rentsch im Jahr 2007 als Senior Project Manager Mergers & Acquisitions zur TÜV SÜD AG nach München. Zwischen 2008 und 2010 vertrat er zudem die Interessen des Konzerns als Aufsichtsratsmitglied der ATISAE in Spanien. Im April 2010 wurde er zum Head of E-Mobility ernannt und entwickelte in dieser Rolle unter anderem die Geschäftsfeldstrategie für das Prüfen & Testen von Energiespeichern im Bereich der Elektromobilität. Im Dezember wechselte er in die Geschäftsführung der neu gegründeten TÜV SÜD Battery Testing GmbH. Im Mai 2013 wurde Stefan Rentsch zum CEO der Region Korea berufen.

TÜV SÜD ist ein Dienstleistungskonzern mit den Segmenten Industrie, Mobilität und Zertifizierung. Mehr als 24.000 Mitarbeiter arbeiten an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern. In der Region CEE konzentrieren sich die Aktivitäten von TÜV SÜD vor allem auf den Mittelstand. Schwerpunkte sind der Ausbau des Industriegeschäfts in der gesamten CEE-Region, der Ausbau der Aktivitäten und der Marktposition in Polen sowie die Stärkung und Erweiterung des bestehenden Automotive Kompetenz-Clusters in Tschechien. In der Türkei ist TÜV SÜD zu einem Drittel an dem Joint Venture TÜVTÜRK beteiligt, das Hauptuntersuchungen von Kraftfahrzeugen durchführt.

