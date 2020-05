Merken Gemerkt

19.05.2020

TÜV NORD-Kalibrierlabor unter neuer Leitung Personalie

Der promovierte Physiker Dr. Malte Sommer leitet jetzt das Kalibrierlabor bei TÜV NORD Mobilität. Seit Anfang 2019 ist Dr. Sommer TÜV NORD-Mitarbeiter.

Leitet jetzt das TÜV NORD-Kalibrierlabor: Dr. Malte Sommer. ® TÜV NORD

Ende 2019 wurde ihm die Abteilungsleitung im Labor übertragen. Nachdem er in Dortmund aufgewachsen ist und dort auch studiert hat, ist sein Dienstsitz jetzt Essen. Vorher hatte er fast acht Jahre lang am Teilchenbeschleuniger ‚DELTA‘ an der TU Dortmund gearbeitet und geforscht.

Kalibrierung ist ein Thema, das zurzeit die gesamte Branche bewegt. Deshalb hat sich TÜV NORD neue Expertise ins Haus geholt. Eingestellt als Entwickler für Mess- und Kalibrierverfahren hat der junge und ambitionierte Physiker Dr. Malte Sommer (31) bereits nach knapp einem Jahr die Leitung des akkreditierten Kalibrierlabors bei TÜV NORD Mobilität übernommen.

Jetzt kümmern er und seine Mitarbeiter sich um DAkkS-konforme Kalibrierdienstleistungen für Abgasmessgeräte für Otto- und Dieselmotoren, Rollenbremsprüfstände und Scheinwerfereinstellprüfsysteme.

Das Labor arbeitet eng mit der TÜV NORD-Prüfmittelstelle zusammen. Dadurch ist sichergestellt, dass die im Labor überprüften Geräte alle gesetzlichen Anforderungen erfüllen. Zum Dienstleistungsangebot gehören unter anderem die Wartung und Instandsetzung von Abgasmessgeräten, die UVV- und Stückprüfung sowie Reparatur und Justage von Rollenbremsprüfständen und die Stückprüfung von Scheinwerfereinstellprüfgeräten.

