05.06.2018

TU Ilmenau lädt ein zum Branchentag Automotive am 13. Juni 2018 Tagung

In Kooperation von automotive Thüringen und TU Ilmenau findet am 13. Juni 2018 an der TU Ilmenau der Branchentag Automotive statt. Der Automobilcluster automotive Thüringen e. V. und die Universität laden Unternehmer, Wissenschaftler, Experten aus der Branche und Politiker ein, über die Mobilität der Zukunft zu diskutieren.

Beim Branchentag Automotive 2018 wird in Vorträgen und Diskussionen beleuchtet, ob der Diesel weiterhin eine Zukunft haben kann, welche Batterietechnik künftig für die Elektromobilität notwendig ist und wie sich die Mobilität auch in Thüringen ändern wird. Zwischen 13 und 14 Uhr sind Campus-Touren geplant, die einen Einblick in das Thüringer Innovationszentrum für Mobilität (ThIMo) an der TU Ilmenau und in den Forschungsbereich autonomes Fahren und Sensortechnik geben.

Studenten haben die Chance, mit Vertretern der Wirtschaft ins Gespräch zu kommen. In der Studentenbörse können sie Fragen zu Praktikumsplätzen, Trainee-Stellen und zu Jobs und Karriere stellen.

Die Teilnahme an den Führungen, Vorträgen und Diskussionen des Branchentages ist frei zugänglich und kostenlos.

Der automotive Thüringen e. V. mit Sitz auf dem Campus der TU Ilmenau ist mit 100 Mitgliedern der größte Interessenvertreter für Automobilzulieferer in Thüringen. Es besteht eine Kooperation des Clusters mit dem PolymerMat e. V., der sich unter anderem mit dem Thema Leichtbau beschäftigt. © Thüringer Innovationszentrum Mobilität

