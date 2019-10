Merken Gemerkt

02.10.2019

TTTech ist Infineon Premium Partner Kooperation

TTTech hat nach eigenen Angaben als zweites Unternehmen weltweit den Status "Premium Partner" im Partner-Ökosystem von Infineon erhalten. Das Partner-Ökosystem von Infineon besteht aus einem Netzwerk von Industrieunternehmen, die über Wissen und Erfahrung mit Hardware, Software, Tools, Services und Anwendungen zur Entwicklung von Lösungen auf Basis der Produkte von Infineon verfügen.

© TTTech

Infineon und TTTech verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. Infineon investierte im Jahr 2015 in TTTech und arbeitete gemeinsam mit TTTech Auto und TTControl (beide agieren unter dem Dach der TTTech Group) an Entwicklungen für das autonome Fahren und Sicherheitsanwendungen für die Off-Highway-Branche.

TTTech Auto und TTControl setzen die Chipserie AURIX von Infineon in mehreren Produkten ein. TTTech Auto unterstützt sie aktuell in ihrem Top-Produkt MotionWise, einer Softwareplattform für autonomes Fahren der Stufe 3 und darüber hinaus. Die AURIX-Chips der ersten und zweiten Generation unterstützen diese optimierte Lösung für sicherheitskritische Systeme in der Automobilindustrie. TTControl stattet die Konnektivitätsplattform TTConnect 616 mit AURIX Chips aus, da diese über zahlreiche Schnittstellen – darunter CAN und Ethernet - sowie Sicherheitsfunktionen verfügen. Der AURIX wird auch in einer neuen ECU-Plattform eingesetzt werden, die sich derzeit im Entwicklungsprozess befindet.

