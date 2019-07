Merken Gemerkt

Merken

31.07.2019

TRATON verkauft im 1. Halbjahr 2019 über 123.336 Lkw und Busse Bilanz

Die TRATON GROUP (eine Tochter von Volkswagen) legte erste Halbjahresergebnisse für 2019 vor. In den ersten sechs Monaten diesen Jahres hat die Gruppe einen Umsatz in Höhe von 13,5 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von 7 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2018 entspricht.

© Volkswagen

Das Vorjahr enthält noch einen Umsatz der Volkswagen Gebrauchtfahrzeughandels und Service GmbH (VGSG), die zum 1. Januar 2019 veräußert wurde, in Höhe von 348 Millionen Euro. Bereinigt um diesen Umsatz betrug der Anstieg des laufenden Geschäftsjahres 10 %. In den ersten sechs Monaten 2019 hat die TRATON GROUP weltweit 123.336 Fahrzeuge abgesetzt und damit das Vorjahresniveau ebenfalls um rund 10 % übertroffen. Das Wachstum resultierte dabei insbesondere aus der nach wie vor guten Entwicklung der Kernmärkte in Europa, insbesondere Deutschland, und in Brasilien.

Der Auftragseingang im Industrial Business lag mit 120.491 Einheiten dagegen im 1. Halbjahr 2019 um 6 % unter dem Vergleichszeitraum des Jahres 2018. Diese Entwicklung resultierte aus rückläufigen Lkw Bestellungen in der Region EU28+2, Russland, Indien und der Türkei sowie geringeren Aufträgen für Busse in Mexiko, im Iran sowie in Saudi-Arabien.

Die TRATON GROUP gehört mit ihren Marken MAN, Scania und Volkswagen Caminhões e Ônibus zu den globalen Nutzfahrzeugherstellern.

weitere Informationen