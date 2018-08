Merken Gemerkt

07.08.2018

Transdev und AKKA ermöglichen fahrerlosen öffentlichen Nahverkehr Kooperation

Die Technologie-Beratung AKKA unterstützt den Nahverkehrsanbieter Transdev bei der Einführung eines neuartigen Mobilitätsdienstes; diesen bringt das Rouen Normandy Autonomous Lab jetzt auf die Straße: In Rouen startet ein autonom fahrendes ÖPNV-Angebot auf öffentlichen Straßen, das Fahrgäste auf Nachfrage befördert. Dieser On-Demand-Mobilitätsdienst ergänzt das bestehende Netz herkömmlicher öffentlicher Verkehrsmittel um selbstfahrende Elektrofahrzeuge.

Bei der Umsetzung dieses Pojekts im Auftrag von Transdev konnte AKKA seine Expertise mit autonom fahrenden E-Fahrzeugen einbringen. In die Erweiterung ihrer Kompetenzen in diesem Bereich investiert die AKKA Gruppe seit 2011. Dem Demonstrationsfahrzeug „Link&Go“ folgten bereits mehrere Projekte im Auftrag von Industriekunden.

Die Teams von AKKA und Transdev haben das autonome Fahrsystem in den von Transdev genutzten Fahrzeugen gemeinsam entworfen, entwickelt, integriert und einsatzfertig gemacht. Transdev ist wesentlich am Rouen Normandy Autonomous Lab beteiligt. Dessen Aufgabe ist es, den ersten und den letzten Kilometer eines ÖPNV-Angebots in einem Umlandgebiet zu bedienen, das für herkömmliche öffentliche Verkehrsmittel ungeeignet ist.

