04.12.2018

Transatel und G+D schließen M2M-Vertrag mit Scania Nutzfahrzeuge

Transatel und Giesecke+Devrient Mobile Security (G+D) arbeiten zusammen, um die Telematik-Einheiten in den Lastwagen von Scania mit globaler Konnektivität auszurüsten. Scania bietet bereits einen lokal begrenzten Telematik-Dienst, den das Unternehmen nun auf eine globale Abdeckung ausweiten möchte.

Scania benötigte eine vollständig eUICC-kompatible Lösung (die von G+D bereitgestellt wird), welche von einer globalen, flexiblen und sicheren technischen Plattform (bereitgestellt von Transatel) gestützt wird. Transatel bietet Scania dabei weltweit seine Datenpreise und eine einzige Integration für einen weltweiten Einsatz.

Dank globaler Konnektivität und einer Konnektivitäts-Management-Plattform wird Scania seine Telematik-Dienste jetzt weltweit auf gleichem Niveau anbieten können. Dazu gehören Services wie Flottenmanagement, Fernzugriff, vorbeugende Wartung und Over-the-Air-Software-Aktualisierungen. Dadurch kann Scania die Betriebskosten für Leasing-Fahrzeuge optimieren. Die Kunden von Scania erhalten intelligente, vernetzte Diensten und können ihre eigenen Flotten effizienter verwalten.

Globale Daten über einen virtuellen Netzbetreiber (MVNO) mit einer Integration

Transatel stellt Scania sein internationales Mobilfunkanbieter-Profil (MNC 901-37) zur Verfügung. Dieses Profil, in Kombination mit Vereinbarungen mit mehr als 140 lokalen Mobilfunknetzbetreibern auf der ganzen Welt, bietet nach Angaben des Unternehmens beste Verbindungspreise - egal wo die Lastwagen verkauft werden - ohne zusätzliche Netzwerk-Integrationskosten. Scania kann seine Telematik-Dienste somit mit nur einer Integration in Ländern auf fünf Kontinenten als schlüsselfertige Lösung umsetzen.

Scania kann die für seine Telematik-Dienste umgesetzte Lösung auch für andere Projekte wiederverwenden, in denen die Scania-Lastwagen verschiedene Arten von Datenflüssen generieren und austauschen. Die Plattform von Transatel ermöglicht weitere Projekte und SIM-Nutzungen, die auf demselben Konto und in derselben Umgebung umgesetzt werden können.

Auf den Automobilsektor zugeschnittene Sicherheit

Sicherheit ist für jeden Lastwagen-Hersteller ein großes Thema, die Transatel hier über einen privaten APN und sichere Authentisierung gewährleistet. Die Lösung bietet fest integrierte, Ende-zu-Ende umgesetzte Sicherheitsmechanismen, die den aktuellen Standards für vernetzte Fahrzeuge und Fernzugriff entsprechen. Die Profile werden in der SM-DP von Transatel gespeichert, die in einer gesicherten Umgebung von G+D Mobile Security gehostet wird, und über die ebenfalls von G+D Mobile Security gehostete und betriebene SM-SR-Plattform von Scania auf die eSIM von G+D übertragen. Die technische Einbindung und Erstimplementierung soll noch in diesem Jahr erfolgen soll.

