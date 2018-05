Merken Gemerkt

Merken

02.05.2018

Toyotas Hirose-Werk zeichnet Infineon aus Preisverleihung

Infineon hat von Toyota einen Preis für dauerhaft herausragende Produktqualität erhalten. Das Hirose-Werk des Automobilunternehmens verlieh den Honor Quality Award für die CAN-Transceiver. Die Bausteine ermöglichen den Datenaustausch zwischen verschiedenen Steuergeräten im Auto und müssen dabei hohe Anforderungen erfüllen.

Frank Auer, Leiter Qualität der Business Line für Power Supply und Network ICs bei Infineon: „Automotive-Chips von Infineon sind von Anfang an gezielt auf die hohen Anforderungen im Automobil ausgerichtet.“ © Infineon

Das Toyota Hirose-Werk zeichnet regelmäßig Lieferanten für exzellente Produktqualität aus. Infineon beliefert das Werk mit Transceivern für das Controller Area Network (CAN) im Auto. Über dieses Netzwerk kommunizieren verschiedene Steuergeräte miteinander – etwa für den Antriebsstrang, für Sicherheits- oder Komfortfunktionen.

Zehnmal konnte Infineon bereits Awards des Toyota Hirose-Werks für eine makellose Qualitätsbilanz entgegennehmen. Mit vier Null-Fehler-Jahren in Folge qualifizierte sich das Unternehmen diesmal für die höchste Auszeichnungsstufe, den Honor Quality Award – zum zweiten Mal in seiner über 16-jährigen Zusammenarbeit mit dem Werk.

Laut Infineon fand das Marktforschungsunternehmen Strategy Analytics heraus, dass sich das Unternehmen in der Rangfolge der umsatzstärksten Lieferanten von Automotive-Halbleitern in Japan 2017 um eine Position auf den vierten Platz verbesserte.

Infineon entwickelt und produziert seit mehr als 20 Jahren Network ICs für Automobilanwendungen. Das Portfolio umfasst Standard-Produkte und OEM-spezifische Produkte. Es deckt unterschiedliche Bussegmente ab wie CAN FD, CAN mit Partial Networking, Classical CAN, LIN und FlexRay.

weitere Informationen