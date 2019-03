Merken Gemerkt

Merken

15.03.2019

Toyota Forschungsinstitut entwickelt Karten für automatisiertes Fahren Fahrerassistenz

Das Toyota Research Institute – Advanced Development (TRI-AD) in Japan und das US-amerikanische Kartenunternehmen Carmera planen die gemeinsame automatisierte Herstellung von hochauflösenden (HD) Straßenkarten. Für das Toyota Forschungsinstitut ist dies der erste Schritt zur Umsetzung einer offenen „Automated Mapping Platform“, die Daten von Fahrzeugen teilnehmender Unternehmen sammelt und daraus hochauflösende Karten entwickelt.

Zunächst führen die beiden Unternehmen eine Machbarkeitsstudie durch. Kameras in Toyota Fahrzeugen werden über mehrere Monate Daten aus dem Tokioter Stadtzentrum sammeln. Die gesammelten Bilder und Daten werden an die Echtzeit-Plattform von Carmera übermittelt und automatisch in HD-Kartendaten umgewandelt. Die Kameras nutzen Komponenten des weltweit in Toyota Fahrzeugen eingebauten Sicherheitssystems Toyota Safety Sense.

Zudem verfügen die Testfahrzeuge über spezielle Fahrtenschreiber von Denso. Damit demonstrieren die Projektpartner, dass auch bei Autos ohne Toyota Safety Sense eine automatisierte Erfassung von Kartendaten möglich ist. Durch die Kombination von automatisiert erzeugten Karten mit heute bereits verfügbaren digitalen Karten ist es künftig möglich, automatisierten Fahrzeugen zuverlässigere Informationen zu den Straßen zur Verfügung zu stellen.

Automatisiertes Fahren erfordert zuverlässige Straßeninformationen auf Basis hochauflösender Kartendaten. HD-Autobahnkarten sind zwar bereits in Arbeit, doch damit wird lediglich ein Prozent des globalen Straßennetzes abgedeckt. Die nächste Herausforderung ist es, Karten für Städte und Landstraßen abseits der Autobahnen zu produzieren und zu pflegen. © Toyota

zu Toyota