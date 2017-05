Merken Gemerkt



10.05.2017

Touchscreen-Controller für HMI-Designs

Microchip kündigt mit der Serie MXT1665T-A eine neue Familie von Touchscreen-Controllern an. Die Automotive-qualifizierten Bausteine wurden für großflächige HMI-Designs in Fahrzeugen konzipiert.

© Microchip

Damit steht Multi-Touch-HMI-Bedienung, wie sie vom Smartphone her bekannt ist, nun für Autofahrer und Mitfahrer auf Bildschirmen von 8 bis 15 Zoll zur Verfügung. Die MXT1665T-A-Familie basiert auf Microchips adaptiver Berührungssensorik, die selbstkapazitive als auch gegenseitig-kapazitive Touch-Scans verwendet. Diese Kombination bietet ein Multi-Touch-Erlebnis auch durch dicke Abdeckgläser, Handschuhe oder in Gegenwart von Feuchtigkeit und Wasser. Die Touchscreen-Controller unterstützen verschiedene Bildschirmgrößen, was die Skalierbarkeit erhöht, die Entwicklungsdauer verkürzt sowie die System- und Entwicklungskosten verringert.

Die MXT1665T-A-Familie besteht aus drei Controllern: der MXT1665T-A unterstützt 1664-Touch-Node-Sensoren, der MXT1189-A unterstützt 1188-Touch-Node-Sensoren und der MXT799T-A unterstützt 798-Touch-Node-Sensoren. Für die einzelnen Bausteine steht ein Evaluierungskit zur Verfügung. Jedes Kit enthält eine Leiterplatte mit maXTouch-Controller; einen Berührungssensor auf einer Glas-/ Kunststoffabdeckung; den FPC-Stecker zum Anschluss an die Sensoranzeige; eine Wandlerplatine, um das Kit über USB mit der Platine zu verbinden; sowie Kabel, Software und Dokumentation. Die Controller sind mit maXTouch Studio kompatibel, einer Software-Entwicklungsumgebung zur Evaluierung von maXTouch.

www.microchip.com/MXT1665T_Main7302