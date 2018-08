Merken Gemerkt

14.08.2018

Tool für Datenauswertung in Smart Cities Forschung und Entwicklung

Geotab stellt sein Tool data.geotab.com vor. Dieses stellt Datensätze zur Verfügung, um Unternehmen, Städte und Gemeinden bei der Entwicklung von Smart Cities zu unterstützen. Data.geotab.com gewährt Zugang zu Datensätzen, die Einblicke in intelligente Stadtplanung, verbesserte Produktivität für Unternehmen und verbesserte Verkehrssicherheit im städtischen Bereich bieten sollen.

© Geotab

Die Datensätze basieren auf über zwei Milliarden Datenpunkten, die Geotab täglich anonymisiert aus über einer Million vernetzter Fahrzeuge aus der ganzen Welt erfasst. Bei der Erhebung der Daten hat laut Anbieter die Privatsphäre der Nutzer höchste Priorität. Zudem sind die Datensätze in die Kategorien urbane Infrastruktur, Standortanalyse und Wetter eingeteilt – zur Wahrung der Privatsphäre werden diese aggregiert. Die auf data.geotab.com verfügbaren Datensätze können genutzt werden, um die Effizienz in der gesamten Stadt zu verbessern, wichtige Infrastrukturprobleme zu erkennen und die Bereitstellung automatisierter Lösungen für Probleme wie Staus, Parken und schlechte Straßenverhältnisse zu steuern.

Mit Telematik lassen sich mehr als nur GPS-Daten erfassen. Neben Position, Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung eines Fahrzeugs werden beispielsweise auch Daten über die Benutzung des Sicherheitsgurts und eine detaillierte Motordiagnose aus dem Fahrzeugcomputer erfasst. Beispiele für solche Datensätze sind unter anderem:

Gefährliche Fahrbereiche: Dieser Datensatz identifiziert Gefahrenbereiche anhand von Notfallbremsungen oder Unfallereignissen. Dadurch können neben bekannten Unfallschwerpunkten auch Bereiche erkannt werden, die für Beinaheunfälle anfällig sind. Das bietet Städten und Gemeinden die Möglichkeit, präventiv Strategien zur Risikominderung zu entwickeln.

Straßenschäden: Die gesammelten Daten unterstützen bei der Identifizierung potenzieller Straßenschäden, indem die Daten der letzten drei Monate aus den Z-Achsen der Fahrzeuge (Auf und Ab-Bewegungen) mit der Höhe einer achtstelligen Geohash (eine spezifische 40 m x 20 m große Stelle) kombiniert werden. Die Z-Achse ist zwar keine Funktion des Fahrverhaltens, liefert jedoch Daten zur Fahrzeuglage während der Fahrt. Abweichungen sind Anzeichen für Anomalien auf der Fahrbahn, wie Schlaglöcher, Bodenschwellen und allgemeine Probleme mit der Fahrbahnoberfläche.

Parkplatzsuche: Die Fahrzeugdaten identifizieren Bereiche innerhalb einer Stadt, in denen die Parkplatzsuche problematisch ist. Die Suche nach einem Parkplatz ist nicht nur frustrierend, sondern trägt auch zu Verkehrsstaus und zusätzlichem Schadstoffausstoß bei. Die Analyse dieser Daten könnte zur Erschließung von zusätzlichem Parkraum, zur Routenplanung oder zur Entwicklung von Parkleitsystemen und der Straßeninfrastruktur insgesamt beitragen.

Ein Beispiel, wie die Datensätze von Geotab die Organisation in einer Stadt neu gestalten können, zeigte kürzlich die Beteiligung von Geotab am Smart City Hackathon in Columbus, USA. Die Stadt hatte sich entschieden, die Datensätze von Geotab in ihr Smart Columbus Operating System (SCOS) zu integrieren. Durch die Kombination der im SCOS zusammengestellten Daten zu Barrierefreiheit und Altersdemografie mit den Daten von Geotab zu Straßenschäden konnte Columbus Straßen in den einzelnen Stadtteilen identifizieren, die für ältere Mitbürger und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen problematisch sind.

