27.02.2019

TomTom Connected Car-Lösung im Einsatz bei ONE Lease Mobile Dienste

Die Connected Car-Lösung von TomTom Telematics unterstützt jetzt das Fahrzeugmanagement bei ONE Lease. ONE Lease führt Plattform in seiner gesamten Flotte ein, um das Fahrzeugmanagement und den Kundenservice zu verbessern. Die Werkzeuge sollen außerdem dabei helfen, die geltenden Datenschutzbestimmungen einzuhalten.

© ONE Lease

Der französische Leasing- und Flottenmanagement-Spezialist wird die cloudbasierte TomTom Telematics Service Plattform nutzen, um ein besseres Verständnis für Fahrzeugwartung und -management zu erlangen. Das soll Kunden von ONE Lease helfen, Entscheidungen zu treffen, die auf zuverlässigen Daten basieren.

„Durch die Zusammenarbeit mit TomTom Telematics können wir schnell auf wichtige Fahrzeugdaten all unserer Leasingfahrzeuge zugreifen, um sie effizienter zu verwalten. So können wir die Messlatte unserer Service-Standards und Zusatzlösungen für unsere Kunden noch höher legen“, sagt Marc Charpentier, Sales Director von ONE Lease. „Telematik in unserer gesamten Flotte zur Verbesserung des Service für all unsere Geschäftskunden einzuführen, ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Branche.“

TomTom Telematics ist der Geschäftsbereich von TomTom für Flottenmanagement, Fahrzeugtelematik und Connected Car-Dienste. Im Januar 2019 gab TomTom den Verkauf des Geschäftsbereiches TomTom Telematics an Bridgestone Europe, eine Tochtergesellschaft der Bridgestone Corporation in EMEA, bekannt. Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum Ende des zweiten Quartals 2019 abgeschlossen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

