Merken Gemerkt

Merken

23.07.2020

„The Autonomous“ stellt weltweit erster Gesetzesentwurf zum autonomen Fahren vor Chapter-Event „Safety & Regulation“

Der auf dem Chapter Event „Safety & Regulation“ von „The Autonomous“ vorgestellte Gesetzesentwurf für autonomes Fahren könnte Deutschland zum ersten Land der Welt mit einer Gesetzgebung für vollständig fahrerlose Fahrzeuge (SAE-Level 4) machen.

Benedikt Wolfers. © The Autonomous

Im Juni 2020 wurde zwar auf Ebene der UN-Wirtschaftskommission für Europa (UN/ECE) eine Regelung für automatisierte Spurhaltesysteme verabschiedet (ALKS). Aber: „Globale Bestimmungen für das vollständig autonome Fahren ab SAE-Level-4 sind noch nicht in Kraft“, sagt Benedikt Wolfers, Gründer und Partner von Posser Spieth Wolfers & Partners, der den bislang unveröffentlichten Gesetzesentwurf auf dem Chapter Event von The Autonomous präsentierte. „Diese Regulierungslücke auf internationaler und EU-Ebene nutzt Deutschland, um zunächst auf nationaler Ebene voranzuschreiten. Wenn das so kommt, würden sich weitere nationale Gesetzgeber daran voraussichtlich orientieren.“

Konkret werden in dem deutschen Regelungsentwurf die Funktionsweise, Testverfahren und Genehmigung von autonomen Fahrfunktionen aber auch Cybersecurity berücksichtigt.

Ricky Hudi © The Autonomous

„Mit einem einheitlichen Set an Regelungen erhalten Autohersteller Rechtssicherheit für autonome Fahrzeuge der nächsten Generation“, sagt Ricky Hudi, Chairman of The Autonomous. „Verbraucher können sich auf einen einheitlichen Sicherheitsstandard verlassen und gewinnen Vertrauen in das autonome Fahren.“

Weitere Sprecher auf dem Chapter Event Safety & Regulation waren u. a. Richard Damm, Vorsitzender des internationalen Expertengremiums für automatisiertes und vernetztes Fahren der UN-Wirtschaftskommission für Europa (UN/ECE ) und Präsident des Kraftfahrt-Bundesamts, und Jonathan Morrison, Chief Counsel bei der U.S.-Bundesbehörde NHTSA, der zuständigen Behörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit.

Im Jahr 2020 wurden auf den Chapter Events von The Autonomous bereits unterschiedliche Herausforderungen für das sichere autonomen Fahren behandelt. Das sind beispielsweise die Themen Sicherheit & Architektur, Sicherheit & Künstliche Intelligenz, Sicherheit & Security sowie Sicherheit & Regulierung. Die Ergebnisse der Chapter Events werden auf der Hauptveranstaltung von The Autonomous am 10. März 2021 in Wien vorgestellt.

Highlight-Video und Ergebnisse der Podiumsdiskussionen