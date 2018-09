Merken Gemerkt

Merken

25.09.2018

Testfeld für automatisiertes und vernetztes Fahren in Düsseldorf Forschung

In Düsseldorf wurde ein Testfeld für automatisiertes und vernetztes Fahren in der Stadt aufgebaut. In dem Projekt "Kooperative Mobilität im digitalen Testfeld Düsseldorf" (KoMoD) entwickelt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) unter Federführung der Stadt Düsseldorf unter anderem eine digitale Karte mit allen relevanten Informationen der Teststrecke.

In KoMoD testen derzeit zwölf Projektpartner aus Forschung und Industrie auf einer Strecke von 20 Kilometern neue Technologien zur Fahrzeug-Infrastruktur-Vernetzung sowie zum hoch- und vollautomatisierten Fahren. Die Tests in Düsseldorf finden unter realen Bedingungen statt.

Die Forschungsfahrzeuge mischen sich in den kommenden Monaten auf der Teststrecke unter den alltäglichen Verkehr. Im Gegensatz zu den übrigen Fahrzeugen sind sie in der Lage mit der Streckeninfrastruktur, zum Beispiel Ampeln und Verkehrsschildern zu kommunizieren. Dieser Datenaustausch ist die Grundlage mit der in Zukunft Tools für ein sicheres hautomatisiertes Fahren entwickelt werden können.

Das vernetzte Fahren bezeichnet die Kommunikation zwischen Fahrzeugen untereinander aber auch zwischen Fahrzeugen und der Infrastruktur (Car2X). Die Wissenschaftler des DLR-Institut für Verkehrssystemtechnik beschäftigen sich in dem Verbundprojekt mit der Frage, welche verkehrsrelevanten Daten das Testfeld Düsseldorf an die automatisierten Fahrzeuge senden muss, damit diese sicher über die Teststrecke fahren können. Das DLR-Forschungsfahrzeug FASCarE fährt deshalb in mehreren Kampagnen über die Teststrecke und verarbeitet dabei die Online Daten der Strecke und nutzt die eigens vom DLR entwickelte digitale Karte.

Mit Car2X sicher durch die Stadt

Die Forschungsfahrzeuge dienen gleichzeitig als Sensoren, die Gefahrensituationen im Testfeld erkennen und an die anderen Testfahrzeuge und die Infrastruktur weiterleiten. Alle Fahrzeuge kommunizieren über ein spezielles WLAN auch mit den Ampeln: Anhand der Statusnachricht der Ampeln und den Informationen aus der digitalen Karte, sind die Fahrzeuge in der Lage, eine optimale Geschwindigkeitsvorgabe zu berechnen, um die bevorstehende Kreuzung ohne unnötig Brems- und Haltevorgänge zu passieren. Die entsprechende Geschwindigkeitsempfehlung oder Restrotzeit wird dem Fahrer direkt in seinem Cockpit angezeigt.

Ab 2019 soll die Teststrecke mit der Kommunikationsinfrastruktur auch für Dritte geöffnet werden. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat für das Projekt Fördermittel von mehr als neun Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das Gesamtprojektvolumen beläuft sich auf über 14 Mio. Euro.

Das Testfeld erstreckt sich von der A57 über die A52, Brüsseler Straße (B7), Heerdter Dreieck, Vodafone Campus, Rheinalleetunnel und über die Rheinkniebrücke in Straßenbereiche der Friedrichstadt. © DLR

zum DLR