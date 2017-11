Merken Gemerkt

02.11.2017

TE Connectivity und Cosalux gewinnen Red Dot Award: Communication Design 2017

Für die Touchscreen-Anwendung „The Virtual Connected Car“ wurde TE Connectivity und die Agentur für Design und digitale Erlebnisse Cosalux mit dem Red Dot Award: Communication Design 2017 in der Kategorie Interface & User Experience Design ausgezeichnet. TE Connectivity und Cosalux setzten sich damit unter insgesamt 8.051 Mitbewerbern aus 50 Nationen durch.

© TE Connectivity

„The Virtual Connected Car“ verbindet interaktives 3D-Design mit futuristischer Ästhetik, Informationswert und intuitiver Benutzerfreundlichkeit: In einem frei bewegbaren gläsernen Auto werden rund 120 TE Connectivity Produkte an ihrer realen Position präsentiert. Die fotorealistischen, in Echtzeit berechneten 3D-Modelle lassen sich auf dem gesamten Screen vergrößern, drehen, aus allen Perspektiven betrachten und mit Informationen ergänzen.

Hierfür wurde ein physisches Fahrzeugmodell aus transparentem Kunststoff vorab digitalisiert und nahezu ohne Qualitätsverluste in eine Echtzeitumgebung eingebunden. Für optimale Performance bei 4K-Auflösung wurden Bildrate und Polygonanzahl in ein gleiches Verhältnis gebracht und sukzessive die Polygonanzahl mit Beleuchtung und Texturen erhöht.

„Unser Ziel war es, die Innovationskraft unserer Produkte in der Kommunikation fortzusetzen und dabei an die Grenzen des technisch Machbaren zu gehen“, so Holger Brinkmann, Projekt-Manager und E-Business Specialist bei TE Connectivity. Im Fokus der Anwendung stehen folglich Produkte und Kunde gleichermaßen. „Die Anwendung erlaubt dem Kunden, sich selbstbestimmt mit den TE Connectivity Produkten auseinanderzusetzen. Er kann frei durch das Fahrzeug navigieren, Perspektive und Detailgrad der Ansicht bestimmen und sich so gezielt informieren und die Produkte erforschen“, beschreibt Alexander Coelius, Managing Director von Cosalux, das Konzept, „Information wird zum interaktiven Erlebnis“.

Ergänzend zur hochauflösenden Touchscreen-Version wurde jüngst eine Desktop-Version entwickelt, die bei nahezu gleicher Qualität auf fast allen gängigen Computern läuft.

