07.09.2017

TE Connectivity schließt Übernahme von Hirschmann Car Communication ab

TE Connectivity hat den Abschluss der im Juli 2017 angekündigten Akquisiton von Hirschmann Car Communication (HCC) bekanntgegeben. HCC produziert Antennenmodule und Tuner für den Automobileinsatz. Im Markt für Automobilantennen sehen die Unternehmen ein Potenzial von 2 Milliarden US-Dollar bei einem Wachstum von jährlich 5 Prozent.

Hirschmann Car Communication ist ein Spezialist für Antennentechnologie insbesondere für Kommunikations- und Verbindungsanwendungen in der Automobilindustrie. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Deutschland sowie Niederlassungen in Europa, Nord Amerika und China.

Mit HCC will TE Connectivity das Produktportfolio erweitern und End-to-End-Lösungen für Datenverbindungen in vernetzten und selbstfahrenden Fahrzeugen anbieten. Mit Abschluss der Transaktion wird HCC als Teil des TE Transportation Solutions Geschäftsbereichs geführt.

