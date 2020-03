Merken Gemerkt

18.03.2020

TE Connectivity erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der First Sensor AG Übernahme

Die TE Connectivity Ltd. hat ihr öffentliches Übernahmeangebot für die First Sensor AG vollzogen. TE hält jetzt 71,87 % der Aktien an First Sensor.

First Sensor, in den frühen 1990er Jahren als Technologie-Startup gegründet, ist ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen. Mit seinen Kompetenzen bei Chip Design und Production sowie Microelectronic Packaging, entwickelt und produziert das Unternehmen Standardsensoren und kundenspezifische Sensorlösungen in den Bereichen Photonics, Pressure und Advanced Electronics für Anwendungen an den Märkten Industrial, Medical und Transportation. Das Unternehmen hat sechs Standorte in Deutschland und weitere Standorte für Entwicklung, Produktion und Vertrieb in den USA, Kanada, China, den Niederlanden, Großbritannien, Frankreich, Schweden und Dänemark sowie ein weltweites Netz an Partnern.

TE kann aufgrund der Kombination des Portfolios von First Sensor und TE eine noch umfangreichere Produktpalette anbieten, mit innovativen, marktführenden Sensoren, Verbindungslösungen und System sowie erstklassigen Kompetenzen, die die Wachstumsstrategie des Sensorgeschäfts von TE und TE Connectivity insgesamt weiter unterstützen. First Sensor bietet mit ihren Anwendungen im Bereich optische Sensorik für Industrie-, Lkw- und Pkw-Anwendungen Möglichkeiten der Marktexpansion.

"Der Unternehmenszusammenschluss mit First Sensor stellt für TE Connectivity einen weiteren Meilenstein dabei dar, auch künftig eine führende Position im Bereich der Sensorik einzunehmen und unseren Kunden weiterhin erstklassige Produkte und Leistungen zu bieten“, so John Mitchell, Senior Vice President und General Manager des Sensorgeschäfts von TE. "Die Kompetenzen der Mitarbeiter von First Sensor sowie ihre Produkte passen sehr gut zu unsern Märkten und bieten uns noch bessere Möglichkeiten, die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.“

Zur Website von TE Connectivity

Zur Website von First Sensor

Zu den hinsichtlich des Übernahmeangebots veröffentlichten Dokumenten