30.03.2017

TDK-Micronas übernimmt ICsense

TDK-Micronas GmbH und ICsense NV haben eine Übereinkunft zur Aktienübernahme unterzeichnet. ICsense NV wird dadurch zu einem hundertprozentigen Tochterunternehmen von TDK Micronas.

ICsense ist in Leuven, Belgien angesiedelt. Kerngeschäft ist die Entwicklung und Auslieferung sowohl von applikationsspezifischen Integrierten Schaltungen (ASICs) als auch von kundenspezifischen IC-Design-Dienstleistungen. ICsense verfügt über die größte Fab-unabhängige europäische Entwicklungsabteilung beim IC-Design in analoger, digitaler, Mixed-Signal- und High-Voltage-Technologie. Die Kernkompetenz von ICsense liegt bei Sensor- und MEMS-Schnittstellen, High-Voltage-IC-Design sowie Power- und Batteriemanagement.

Durch die Übernahme wird das Sensor- und Aktuatorgeschäft von TDK weiter gestärkt. Zusätzlich zu ihren bisherigen Druck-, Temperatur-, Strom- und Magnetfeld-Sensoren erweitert TDK ihr Sensor-Geschäft durch die Realisierung einer Reihe weiterer Sensortypen. Vor kurzem erwarb TDK den Schweizer Halbleiterhersteller Micronas, einen führenden Anbieter für die Automobil- und Industriemärkte mit dem weltweit breitesten Sortiment an Hall-Effekt-Sensoren und embedded Motor-Controllern. Darüber hinaus hat TDK die Übernahme der US-amerikanischen Firma InvenSense Inc. angekündigt, einem weltweit agierenden Hersteller von Inertialsensoren. Weiterhin besitzt TDK nun die Aktienmehrheit an Tronics Microsystems SA, einem französischen Spezialisten für MEMS-Produkte und Inertialsensoren.