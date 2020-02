Merken Gemerkt

11.02.2020

Tagung zu Sensortechnologien im Automobil im April 2020 Kongress

Das Haus der Technik gibt auf der zweitätigen Tagung „Sensoren in Automobil“ am 23. und 24.04.2020 in München einen Einblick in neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Automobil-Sensorik und ermöglicht die Vernetzung von Fach- und Führungskräften der Sensorik-Community.

Leiter der Tagung ist Dr.-Ing. Thomas Tille von der BMW AG, der die Tagungsreihe „Sensoren im Automobil“ inszeniert hat. Die Veranstaltung bietet Automobilherstellern, Sensorlieferanten und Forschungseinrichtungen eine wiederkehrende Plattform, um innovative Sensorprinzipien unter dem anwendungsbezogenen Fokus der Automobilindustrie zu diskutieren. Eine Fachausstellung ergänzt das Programm.

Autonomes Fahren, E-Mobilität, Bedienerkennung u.v.m. stellen die Einsatzfelder für Sensortechnologien im Automobil dar. Vor allem hochautomatisiertes Fahren und Fahrerassistenz sind dabei zentrale Elemente der zukünftigen Mobilität. Welche Sensortechnologien werden wofür eingesetzt? Wie können vorhandene Sensorprinzipien optimiert werden, welche innovative neue Technologien gibt es und welche Aspekte sind hinsichtlich Kosten, Miniaturisierung, Qualität und Zuverlässigkeit zu beachten? Diese Fragen lassen sich auf dem Event klären.

