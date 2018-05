Merken Gemerkt

15.05.2018

Tagung eehe im Juni in Würzburg Tagung

Auf der 7. Tagung eehe 2018 - Elektrik, Elektronik in Hybrid- und Elektrofahrzeugen und elektrisches Energiemanagement - am 12. und 13.6.2018 in Würzburg stellen Automobilhersteller und Zulieferer sowie Universitäten und Forschungseinrichtungen neue Ergebnisse und Lösungen.

Zirka 200 erwartete Teilnehmer aus Industrie und Wissenschaft werden die Elektrifizierung von Fahrzeugen und die Anforderungen an die Bordnetzarchitekturen diskutieren. Die Verlagerung von Hochleistungsverbrauchern von 12 V zu 48 V und die Einführung von neuen Funktionen auf der 48V-Ebene erfordert laut Veranstalter eine neue Komponentenlandschaft, die auch Auswirkungen auf die E/E-Architekturen von hochelektrifizierten Fahrzeugen wie Plug-In-Hybrid oder Elektrofahrzeug haben wird.

Wichtige Kriterien sind die Ausfallsicherheit des Bordnetzes, elektrische Speichermedien im Fahrzeug und die Batterietechnik. Neben der Kapazität und der Leistungsfähigkeit bei der Entladung ist auch das Ladeverhalten ein Thema. Hier geht der Trend zu höheren Spannungen, damit die hohe Leistung mit einem noch handhabbaren Kabel realisiert werden kann. Für die Aufladung auf 80% wird eine Ladezeit von 15 Minuten angestrebt. Neben den Energiesystemen wird auch die Vernetzung eine zunehmend wichtige Rolle für das Energiemanagement spielen.

Es findet eine begleitende Fachausstellung unter anderem mit Panasonic, Bosch, Broadcom, Heinzinger electronic findet statt. Elektrofahrzeuge und Democars - unter anderem von Renault und Volabo - werden im Außenbereich gezeigt. Wie in den Vorjahren wird die Veranstaltung zweisprachig mit Simultanübersetzung angeboten. Die reguläre Teilnahmengebühr beträgt 1.295 Euro.

