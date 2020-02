Merken Gemerkt

Merken

06.02.2020

System zur Unterdrückung von Straßenlärm Serienreife

Hyundai Motor Company (HMC) hat zusammen mit HARMAN ein Road-Noise Active Noise Control (RANC) System entwickelt. Es basiert auf den HALOsonic Geräuschmanagementlösungen von HARMAN und reduziert unerwünschte Abrollgeräusche um bis zu 50 Prozent. Der Genesis GV80 SUV ist das erste Serienfahrzeug mit dieser Geräuschunterdrückungs-Technologie.

© Hyundai Motor Company/HARMAN International

HARMAN International, eine hundertprozentige Tochter von Samsung Electronics, hat in Partnerschaft mit Hyundai Motor Company (HMC) ein System zur aktiven Straßenlärmunterdrückung in einem Serienfahrzeug eingeführt. Das Road-Noise Active Noise Control (RANC)-System reduziert den Lärmpegel im Fahrzeuginnenraum, indem es unerwünschte Abrollgeräusche der Reifen unterdrückt. Laut einer von HARMAN in Auftrag gegebenen Studie ist Lärm im Innenraum die größte akustische Ablenkung für Autofahrer. Unerwünschte Geräusche, über die Fahrzeugstruktur in den Fahrzeuginnenraum gelangen, führen zu einem „dröhnenden“ Geräusch, das die Insassen sowohl ablenkt als auch ermüdet. Die Anwendung konventioneller passiver Methoden zur Reduzierung von NVH (Noise, Vibration and Harshness)-Störgeräuschen führt zu einer Erhöhung des Fahrzeuggewichts und verschlechtert dadurch den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionswerte.

Das System reduziert Geräusche aktiv in Echtzeit, indem es Schallwellen abgibt, die zum eintreffenden Geräusch invertiert sind. © HARMAN International

Funktionsweise

Der RANC-Steuerungsprozessor verwendet Referenzsignale von Beschleunigungssensoren, die strategisch entlang der Aufhängung und des Fahrgestells platziert sind, um die in die Kabine übertragenen Geräusche vorherzusagen und in Echtzeit ein Gegengeräusch zu erzeugen. Die Rechenzeit und die Signalübertragungsgeschwindigkeit sind dabei so optimiert, dass eine Analyse des eindringenden Lärms und die Erzeugung der Gegengeräuschwelle innerhalb von Millisekunden möglich ist, wodurch verhindert wird, dass der Lärm die Ohren der Insassen erreicht. Fehlermikrofone überwachen ständig die Klangentwicklung an jedem Sitzplatz, um eine möglichst angenehme Fahrt für alle Fahrzeuginsassen zu gewährleisten.

Der Genesis GV80 SUV, der am 15. Januar in Korea seine Weltpremiere feierte, ist das erste Serienfahrzeug mit dieser Technologie, die auf den aktiven Geräuschmanagement-Lösungen von HARMANs HALOsonic Suite basiert. Genesis GV80 wird auch weitere Technologien aus dem Portfolio der HARMAN HALOsonic Soundmanagement-Lösungen enthalten.

weitere Informationen