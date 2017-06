Merken Gemerkt

Merken

27.06.2017

SYSGO und Lauterbach vertiefen Partnerschaft

SYSGO und Lauterbach haben ein Co-Marketing-Abkommen unterzeichnet und bauen damit ihre seit 15 Jahren bestehende Partnerschaft aus. Ziel ist es, gemeinsame Kunden, die Lauterbachs Debugging Tools der TRACE32-Familie mit SYSGOs Echtzeit-Betriebssystem PikeOS einsetzen, noch besser zu unterstützen sowie gemeinsam neue Projekte aufzusetzen.

Das neue Co-Marketing-Abkommen ergänzt die langjährige technische Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, die eine Kompatibilität der unterschiedlichen Produkte auch bei Release-Wechseln sicherstellt. So unterstützt Lauterbach bereits heute das kürzlich vorgestellte PikeOS Release 4.2 auf den Plattformen ARM, ARM64, PowerPC und x86. Zudem verfügt TRACE32 schon seit PikeOS 3.3 über spezielle Funktionen für dieses Echtzeitbetriebssystem, sodass sich die Features beider Produkte ideal ergänzen. Auch die Hardware-Virtualisierung von PikeOS wird von den Debugging Tools gezielt unterstützt.

Rudolf Dienstbeck, System Engineer, RTOS & CASE Integrations bei Lauterbach. © Lauterbach

"Die Kombination von PikeOS und TRACE32 bedeutet für einen Kunden einen deutlich leichteren Einstieg in die Entwicklung als bei vielen anderen Plattformen", ergänzt Rudolf Dienstbeck, System Engineer, RTOS & CASE Integrations bei Lauterbach. "Wir kennen PikeOS besser als viele andere und können daher auch fertige Skripte und Templates für diese Umgebung liefern, was die Entwicklung deutlich beschleunigen kann und die Fehlerrate senkt."

Mit gemeinsamen Marketingaktionen wollen SYSGO und Lauterbach nun global und in allen Branchen auftreten, in denen sicherheitskritische Embedded-Applikationen eingesetzt werden. Die Kombination der Produkte beider Unternehmen eignet sich aufgrund ihrer Synergien vor allem für die Entwicklung konsolidierter Applikationen unterschiedlicher Kritikalität auf einer Hardware. Eine derartige Konsolidierung ist zunehmend in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, dem Bahnwesen und auch im industriellen Internet of Things gefragt – Branchen, in denen SYSGOs PikeOS und Lauterbachs TRACE32 aufgrund ihres Leistungsumfangs ohnehin bereits eine starke Position haben.

Franz Walkembach, VP Marketing & Product Strategy bei SYSGO. © Sysgo

"Die Kooperation mit Lauterbach hat für unsere gemeinsamen Kunden vielfältige Vorteile", so Franz Walkembach, VP Marketing & Product Strategy bei SYSGO. "Zum einen ergänzen sich unsere Produkte ohnehin sehr gut, und zum anderen haben wir sehr kurze Kommunikationswege und können daher auf neue und kundenspezifische Anforderungen sehr schnell reagieren."

Mehr Informationen