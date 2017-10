Merken Gemerkt

02.10.2017

Symposium zum Thema Fahrsimulation am 9. November 2017

Am 9. November 2017 findet in Braunschweig das 3. Symposium Driving Simulation statt. Experten aus dem Automobil- und Nutzfahrzeugbau, aus der Forschung und der IT diskutieren dort über Themen rund um die Fahrsimulation. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf den Herausforderungen im Bereich virtuelles Entwickeln, Testen und Validieren von Systemen für autonome Fahrzeuge.

© Automotive Simulation Center Stuttgart (asc(s)

Am 8. November 2017 finden im Vorfeld des Symposiums das 3. OpenSCENARIO User Meeting sowie eine Besichtigung des Fahrsimulators des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) statt.

Die Vorträge des Symposiums befassen sich mit den Themen Standardisierung, Infrastruktur und Umfeldmodellierung sowie dynamische Modellierung und Simulation. In der Begleitausstellung erhalten die Besucher zudem die Möglichkeit, aktuelle Technologien und Komponenten der Fahrsimulation anzuschauen und zu testen.

Das Symposium wird von Tesis DYNAware, Viscon, Optis Germany, 3D Mapping Solutions und Vires unterstützt. Veranstalter sind Automotive Simulation Center Stuttgart, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt und Virtual Dimension Center Fellbach. Konferenzsprache ist Englisch.

