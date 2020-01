Merken Gemerkt

30.01.2020

Symposium: Technologien für Nutzfahrzeuge Tagung

Neuerungen für Nutzfahrzeuge stehen beim 6. „International Commercial Vehicle Technology Symposium“ vom 10. bis 12. März auf dem Campus der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) im Mittelpunkt. Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte aus Industrie und Wissenschaft.

© Technischen Universität Kaiserslautern (TUK)

Auf der Tagung werden unter anderem folgende Fragen diskutiert. Welche umweltfreundlichen Antriebe gibt es für Nutzfahrzeuge? Welche Kraftstoffalternativen eignen sich bei Verbrennungsmotoren? Wie ist es hierbei um die Energieeffizienz bestellt? Wie können autonom fahrende Fahrzeuge in der Landwirtschaft zum Einsatz kommen? Wie können solche Techniken sicher und zuverlässig funktionieren?

Nutzfahrzeuge, die kein CO2 ausstoßen, LKWs mit einem neuartigen autarken, elektrischen Antriebssystem und Fahrzeugverbände, die in der Landwirtschaft im Schwarm auf dem Feld agieren – das sind nur einige Themen, um die es während der Tagung geht. In über 50 Beiträgen können sich die Teilnehmer über aktuelle Entwicklungen aus Forschung und Industrie informieren.

Begleitet wird die Veranstaltung von einer Ausstellung im Innen- und Außenbereich, bei der Innovationen an Nutzfahrzeugen gezeigt werden. Zu sehen sind beispielsweise ein Bus, bei dem verschiedene Sicherheitssysteme verbaut sind, und ein elektrifizierter Trailer für den Fernverkehr, der durch sogenannte Rekuperation (Energierückgewinnung) und elektrischen Antrieb den CO2-Ausstoß senkt.

Die Organisatoren

Organisiert wird das Symposium unter anderem vom Zentrum für Nutzfahrzeugtechnologie (ZNT). Am ZNT arbeiten über 150 Forscher von mehr als 13 Lehrgebieten aus Informatik, Elektro- und Informationstechnik sowie aus dem Maschinenbau interdisziplinär zusammen. Sie entwickeln beispielsweise Techniken für das autonome Fahren und Softwarelösungen, die sicherstellen, dass die Technologien in den Fahrzeugen zuverlässig funktionieren. Ferner arbeiten sie an intelligent vernetzten Fahrzeugen und erforschen, wie Menschen und Fahrzeuge künftig miteinander interagieren. Ein weiteres Forschungsgebiet ist die Steigerung der Energie- und CO2-Effizienz durch Leichtbau, alternative Kraftstoffe, Hybridisierung und Elektromobilität.

Das ZNT ist Teil der Commercial Vehicle Alliance Kaiserslautern (CVA) und kooperiert mit vielen der direkt neben dem Uni-Campus angesiedelten Forschungsinstituten, wie dem Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering IESE und dem Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM, welche wie auch das Commercial Vehicle Cluster Südwest ebenfalls zu den Organisatoren der Tagung zählen. Über die zuletzt genannte Plattform wird darüber hinaus eine Zusammenarbeit mit Nutzfahrzeugherstellern und Zulieferern gewährleistet, indem das ZNT als zentraler wissenschaftlicher Ansprechpartner fungiert.

