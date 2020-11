Merken Gemerkt

23.11.2020

SVOLT wählt Saarland als europäischen Produktionsstandort für Batteriefertigung Elektromobilität

Das chinesische Hightech-Unternehmen SVOLT will in Deutschland zwei Produktionsstandorte realisieren. Gefertigt und entwickelt werden sollen im Saarland ab Mitte 2022 bzw. Ende 2023 Batteriezellen, Module sowie Batterie-Packs.

An zwei Standorten im Saarland werden eine hochmoderne Zellfabrik mit 24 GWh Produktionskapazität in der finalen Ausbaustufe sowie eine Modul- und Pack-Fabrik entstehen. Geplant ist eine Gesamtinvestition von bis zu zwei Milliarden Euro in Europa. Insgesamt will SVOLT bis zu 2.000 Arbeitsplätze schaffen.

Kai-Uwe Wollenhaupt, President SVOLT Europe & Vice President SVOLT Energy Technology: „Als etablierter Automobilzulieferer konzentrieren wir uns nicht nur darauf, immer leistungsfähigere, innovativere, effizientere und sicherere Produkte zu schaffen, sondern zielen gleichermaßen auf nachhaltige Produktionsprozesse – von der Mine bis zum Recycling der Batteriesysteme. So bemühen wir uns um die Schaffung transparenter Lieferketten und werden alle Produkte in der europäischen Fabrik mit 100 Prozent ‚grünem Strom‘ produzieren. Gleichzeitig arbeiten wir daran, den Ressourcen- und Materialverbrauch in unseren Werken kontinuierlich zu senken.“ © SVOLT

Die Batteriezellfertigung mit geplantem Produktionsstart Ende 2023 wird in zwei Gebäuden (hier der Entwurf des Gebäudes 1) nahe der saarländischen Ortschaft Überherrn entstehen. © SVOLT

Module und Zellen von SVOLt.© SVOLT

Die Modul- und Pack-Fabrik wird auf einem 30 km entfernten, bereits industrialisierten Gelände bei Heusweiler realisiert, das für die Modul- und Pack-Fertigung einem Retrofit unterzogen wird. © SVOLT

Die Batteriezellfertigung mit geplantem Produktionsstart Ende 2023 wird nahe der saarländischen Ortschaft Überherrn entstehen. Der Spatenstich ist für das dritte Quartal 2021 vorgesehen. Die Modul- und Pack-Fabrik wird auf einem 30 km entfernten, bereits industrialisierten Gelände bei Heusweiler realisiert, das für die Modul- und Pack-Fertigung einem Retrofit unterzogen wird. Hier soll die Produktion bereits Mitte 2022 anlaufen.

Umgesetzt wird das Großprojekt in enger Zusammenarbeit zwischen SVOLT, dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr (MWAEV) des Saarlandes und der Strukturholding Saar GmbH (SHS). Das saarländische Wirtschaftsministerium ist mit seinem Umsetzungskonzept aktiv in die Ansiedlungsgespräche gegangen und konnte SVOLT überzeugen. Die SHS wird von SVOLT mit der Errichtung und dem schlüsselfertigen Aufbau der beiden Fabriken beauftragt.

Fahrzeugarchitektur und Batteriesystem ganzheitlich betrachtet

SVOLT ist ein Spin-off des chinesischen Automobilherstellers Great Wall Motors und kombiniert Wissen im Bereich Batteriesysteme und -management sowie Know-how im Bereich Fahrzeugintegration. Das Unternehmen bietet Batteriezellen und deren Zellchemie, Module und Hochvoltspeicher (Packs) ebenso wie Batteriemanagementsysteme (BMS) und cloudbasierten Softwarelösungen.

SVOLT entwickelt und produziert für den Automotive-Sektor optimierte Lithium-Ionen-Batterien. Dazu zählen neben Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) und Lithium-Nickel-Kobalt-Mangan-(NCM)-Batterien, auch neuartige kobaltfreie Batterien (NMX). Zudem bietet SVOLT Batteriezell-Designs in den bekannten Bauformen (prismatisch, zylindrisch und Pouch) an. Das umfasst Produkte nach MEB- und VDA-Standard mit Top-Terminal-Design ebenso wie die eigens entwickelten L-Typ-Batteriezellen mit Side-Terminal-Design.

Auf Modul-Ebene offeriert das Unternehmen Automotive-Standardsysteme (MEB, VDA) sowie SVOLT spezifische Sonderlösungen. Darüber hinaus entwickelt SVOLT Batterie-Packs für eine Vielzahl von Fahrzeugarten und -größen. Künftig sollen Fahrzeughersteller die Daten von Fahrzeugen außerdem mit SVOLT-Technologie über die sogenannte „SVOLT Cloud Plattform“ analysieren und ihren Kunden so Zusatzdienste, wie eine intelligente Batterieüberwachung anbieten können. So erhalten Fahrzeugeigentümer unter anderem Informationen zum Restwert der Batterie etwa zum Lebensende des Fahrzeugs.