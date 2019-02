Merken Gemerkt

08.02.2019

Studie zu Cybersicherheitsrisiken in der Automobilindustrie

Synopsys und SAE International, ein internationaler Fachverband im Bereich Mobilitätstechnik, haben die Studie „Securing the Modern Vehicle: A Study of Automotive Industry Cybersecurity Practices“ veröffentlicht. Der Report basiert auf einer Umfrage des Ponemon-Instituts unter IT-Sicherheitspraktikern und Ingenieuren aus der Automobil- und Zuliefererindustrie und hebt Herausforderungen und Defizite in der Cybersicherheit von Automobilkomponenten hervor.

Die engischsprachige Studie zeigt, dass 84 Prozent der befragten Branchenexperten befürchten, dass die Cybersicherheitspraktiken ihrer Unternehmen hinter der technologischen Entwicklung zurückbleiben. Die Umfrage ergab auch, dass 30 Prozent der Firmen weder über etablierte Programme noch über dedizierte Teams für Cybersicherheit verfügen. 63 Prozent der Unternehmen testen weniger als die Hälfte der von ihnen entwickelten Automobiltechnologien auf Sicherheitsschwachstellen.

Synopsys und SAE beauftragten das Ponemon-Institut, eine Forschungsinstitution im Bereich IT-Sicherheit, die aktuellen Cybersicherheitspraktiken in der Automobilindustrie und die Fähigkeit zur Bekämpfung von Softwaresicherheitsrisiken in vernetzten Fahrzeugen zu untersuchen. Ponemon befragte insgesamt 593 Experten von Automobilherstellern und Zulieferern sowie Service-Anbietern. Alle Befragten arbeiten im Bereich der Sicherheit von Automobil-Technologien, wie unter anderem Infotainment-Systemen, Telematik, Lenksystemen, Kameras, SoC-basierten Komponenten, fahrerlosen und autonomen Fahrzeuge oder RF-Technologien wie WiFi oder Bluetooth.

Cybersicherheit ist ein Risikofaktor für die Automobilbranche

Über die Hälfte der Befragten gaben an, dass ihr Unternehmen weder genügend Budget noch Mitarbeiter für Cybersicherheit zur Verfügung stelle. 62 Prozent antworteten, dass dringend benötigte Cybersicherheitsfähigkeiten in der Produktentwicklung fehlten. Weniger als die Hälfte aller Organisationen testen ihre Produkte auf Sicherheitsschwachstellen. Gleichzeitig glauben 71 Prozent, dass der Druck, Produktionsfristen einzuhalten, zu Defiziten in der Produktsicherheit führt.

Nur 33 Prozent der Befragten berichteten, dass Entwickler in ihrem Unternehmen sicheres Programmieren lernen. Zusätzlich nannten 60 Prozent mangelndes Verständnis von oder fehlendes Training zu sicheren Programmierpraktiken als primäre Faktoren, die Schwachstellen nach sich ziehen. 73 Prozent der Befragten zeigten sich besorgt über die Cybersicherheit der Automobiltechnologien, die von Dritten zugeliefert werden. Nur 44 Prozent gaben an, dass ihr Unternehmen den eigenen Zulieferern feste Anforderungen in puncto Cybersicherheit auferlegt.

Am 27. Februar 2019 findet zu dieser Thematik ein Webinar statt.

