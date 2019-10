Merken Gemerkt

04.10.2019

Spin-off Cerence setzt auf KI und Mobilität Firmennews

Cerence, ehemals Nuance Automotive, wurde jetzt aus Nuance Communications ausgegliedert, um als unabhängiges Automobil-Softwareunternehmen zu agieren. Cerence fokussiert sich darauf, immersive Erlebnisse im Automobil zu verwirklichen. Dafür bietet das Unternehmen eine offene, neutrale Plattform an, die mit virtuellen Assistenten und OEM-Schnittstellen von Drittanbietern harmoniert.

© Cerence

Durch die Zusammenführung von Stimme, Haptik, Gestik, Emotion und Augenbewegungen stellt Cerence intensivere Verbindungen zwischen Fahrern, ihren Autos und der sie umgebenden digitalen Welt her. Auf Basis seiner 20-jährigen Geschichte als Nuance Automotive verwirklicht das Unternehmen nach eigenen Angaben aktuell Künstliche Intelligenz in nahezu 300 Millionen Autos auf der Straße weltweit in mehr als 70 Sprachen für diverse Automobilhersteller. Dazu zählen Audi, BMW, Daimler, Ford, Geely, GM, SAIC, Toyota und viele mehr.

Cerence bietet für die Entwicklung von KI-gestützten Mobilitätsassistenzlösungen einen hybriden Ansatz sowie eine offenen, neutrale Plattform, die unterschiedliche virtuelle Assistenten abdeckt mit globaler Sprachunterstützung.

