16.01.2017

Software-Updates via Satellitenkommunikation

Continental erweitert sein SOTA-Portfolio und ermöglicht nun Updates der gesamten Fahrzeugelektronik vom Antriebsstrang bis zum Infotainment-System per Zwei-Wege-Satellitenkommunikation.

Satelliten-Broadcast-Services werden ein wichtiger Wegbereiter für das vernetzte Fahrzeug sein, denn sie sind das effizienteste und sicherste Mittel, gemeinsame Inhalte an Millionen von Fahrzeugen zu liefern. (© Continental)

Gemeinsam mit Inmarsat, dem Branchenführer für globale mobile Satellitenkommunikation, wird Continental weltweit Updates über ein einziges Netzwerk ermöglichen. "In der Kooperation mit Inmarsat schaffen wir eine globale Lösung, um auf Knopfdruck drahtlose Updates für die gesamte Fahrzeugelektronik über das Satellitennetz von Inmarsat zu ermöglichen," erklärte Helmut Matschi, Mitglied des Vorstands von Continental und Leiter der Division Interior.

Inmarsat betreibt mehrere geostationäre Satellitenkonstellationen, die eine Zwei-Wege-Datenkommunikation (Bestätigung des Empfangs und zur Installation von Updates) in Verbindung mit globaler Broadcast-Fähigkeit bieten. Dadurch können weltweite Update-Kampagnen auf Knopfdruck eingeleitet werden. Und auch die Komplexität wird reduziert, die über eine Einbindung vieler verschiedener Mobilnetzbetreiber entstehen würde. Künftig soll auch intelligentes Routing über Satelliten und terrestrische Drahtlosnetzwerke (Mobilfunk, W-Lan) möglich sein. "Satelliten-Broadcast-Services werden ein wichtiger Wegbereiter für das vernetzte Fahrzeug sein, denn sie sind das effizienteste und sicherste Mittel, gemeinsame Inhalte an Millionen von Fahrzeugen zu liefern – von Software- und Cybersicherheits-Updates bis hin zu präzisen Positionsdaten", so Greg Ewert, Vorsitzender des Connected-Car-Programms bei Inmarsat.