Merken Gemerkt

Merken

29.06.2017

Software-Plattform für das intelligente Fahrzeug

Das Fahrzeug von morgen wird sich mehr und mehr über digitale Anwendungen definieren. Disruptive Technologien haben eine Vielzahl neuer Möglichkeiten für die Automobilindustrie eröffnet. Gleichzeitig aber steigt die Komplexität der Systeme rapide an.

Insbesondere durch die wachsende Anzahl neuer elektronischer Steuergeräte, anspruchsvolle Aufgaben wie der Datenfusion von Hochleistungssensoren sowie durch den starken Anstieg der Funktionalität geraten bestehende Fahrzeugsoftware- und Elektronikarchitekturen zunehmend an ihre Grenzen. Die Implementierung neuer Systeme nach alten Mustern ist aufgrund von steigenden Integrationskosten, Gewichtszunahmen und damit verbundenen Emissionsthemen problematisch.

Aufgrund des technologischen Tsunamis, welcher mit der Autonomisierung des Fahrzeugs einhergeht, ist die Industrie nun gefordert, gänzlich neue Lösungen zu entwickeln. Mit der neuen CoherenSE-Plattform geht die Technologie- und Innovationsberatung Altran nun voran. Gemeinsam mit dem Partner Jaguar Land Rover wurde die automobile Elektronik-Architektur neu gedacht.

So ermöglicht die neue Plattform ADAS autonomes Fahren, V2X-Kommunikation, Over the Air Updates sowie Remote Diagnostic. Das System ist eine End-to-End-Lösung bestehend aus einer Middleware mit einer Laufzeitbibliothek sowie umfassenden Engineering Methoden. Nutzern wird eine Auswahl von Betriebssystemen und Hypervisoren zur Verfügung gestellt. Außerdem lassen sich mit CoherenSE existierende Steuergeräte-Codes einfach migrieren.

Die neue Plattform ermöglicht somit leichtere Fahrzeuge mit weniger Hardware und garantiert gleichzeitig höchste Standards in puncto Datensicherheit und Zuverlässigkeit. Entwickler profitieren von einer Komplexitätsreduktion, die es erlaubt, in kürzeren Innovationszyklen zu implementieren und gleichzeitig Entwicklungskosten zu sparen.

Weitere Informationen zum Thema