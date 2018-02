Merken Gemerkt

27.02.2018

Softing verstärkt Automotive Präsenz in China Joint Venture

Softing hat zusammen mit seinem Automotive Vertriebspartner Windhill die „Softing Technology Shanghai“ gegründet. Damit trägt das Unternehmen dem nach eigener Angabe stark wachsenden Bedarf an Produkt- und Projektlösungen im Umfeld Steuergeräte Diagnose Rechnung.

Dr. Wolfgang Trier, Vorstandsvorsitzender der Softing AG (li.) und Thomas Qiu, Eigentümer und Geschäftsführer der Windhill Ltd. © Softing AG

Der Softing Technology Shanghai stehen in den Büros in Shanghai wie auch in Peking bis zu 50 Mitarbeiter aus Vertrieb und Entwicklung zur Verfügung.„Die Entwicklung komplexer Technologien für teilautonomes Fahren sowie für Hybrid- und Elektrofahrzeuge in China führt zu einem stark wachsenden Bedarf an angepassten Lösungen in der Entwicklung und in der Diagnose von Steuergeräten. Mit unserer neuen Gesellschaft können wir diese Leistungen nun auch vor Ort erbringen. Mit Windhill gewinnen wir einen agilen, erfahrenen und vertrauensvollen Partner vor Ort“, erklärt Dr. Wolfgang Trier, Vorstandsvorsitzender der Softing AG.

Thomas Qiu, Eigentümer und Geschäftsführer der Windhill Ltd., wird das neue Unternehmen als Geschäftsführer leiten. Die neue Gesellschaft rechnet im ersten Jahr mit siebenstelligen Umsätzen.

