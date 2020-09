Merken Gemerkt

17.09.2020

Softing Automotive lädt ein zur virtuellen Diagnostic Convention 2020 Digitaler Showroom

Softing Automotive reagiert auf die abgesagten und verschobenen Kongresse, Messen und TechDays und veranstaltet am 12. und 13. Oktober 2020 die Softing Diagnostic Convention 2020 als virtuelle Veranstaltung für Schlüsseltechnologien in der Automobilelektronik.

Die Softing Diagnostic Convention 2020 findet in einem digitalen Showroom statt, in dem sich die Besucher wie bei einer wirklichen Veranstaltung frei bewegen können. Den Schwerpunkt der Ausstellung bilden die Softing-Diagnoselösungen mit dem Entwicklungstester Softing DTS und dem Werkstatttester Softing TDX. Darüber hinaus sind ebenfalls die Fahrzeugkommunikationsschnittstellen (VCIs) der VIN|ING-Familie realitätsgetreu und dreidimensional zu sehen. Und natürlich kommt auch der persönliche Austausch, aber auch das vertrauliche Gespräch nicht zu kurz. Dafür steht das Softing-Expertenteam während der gesamten Veranstaltung per Chat live zur Verfügung.

Begleitet wird die Ausstellung durch zwei Hauptreferate mit anschließender Diskussionsrunde, die mehrmals zu verschiedenen Zeiten stattfinden. Die Vortragenden geben darin exklusive Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der serviceorientierten Diagnose, der Remote-Entwicklung und vorausschauenden Wartung (Predictive Maintenance). Nach der Auswahl des passenden Vortragstermins schalten sich registrierte Teilnehmer einfach live in die entsprechende Präsentation.

Zum genauen Programm und zur kostenfreien Anmeldung zur Softing Diagnostic Convention 2020