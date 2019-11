Merken Gemerkt

26.11.2019

Smartes eCockpit geht in Serie Infotainment

NXP Semiconductors, Dongfeng Venucia und Hangsheng Electronics haben einen Zwischenstand über ihre Zusammenarbeit gemeldet. Gemeinsam starten die Unternehmen die Serienproduktion des eCockpits des Venucia T90 unter dem Namen „Venucia 3.0 PLUS” und führen damit neue eCockpits für Autofahrer ein.

Das Venucia 3.0 PLUS, das vom Dongfeng-Nissan Techology Center, Hangsheng Electronics und NXP entwickelt wurde, basiert auf dem NXP Prozessor i.MX 8QuadMax. Es vereint ein dynamisches Dashboard mit digitalen Clustern für Multimediaanwendungen und erweiterten Funktionen wie einer Car-to-Home Verbindung, einem online verfügbaren Navigationssystem sowie einer sensorgestützten Klimaregelung.

Die Partitionierungsarchitektur von NXP sowie die Möglichkeit, mehrere Betriebssysteme ohne Hypervisor auszuführen, stellen sicher, dass Teilsysteme des Venucia 3.0 PLUS und alle sicherheitskritischen Anzeigen stets funktionieren.

Der i.MX 8QuadMax Prozessor

NXPs i.MX 8QuadMax ist eine High-End-Prozessorplattform, entwickelt für Multimedia-Infotainment-Erlebnisse und digitale Cluster in vernetzten Fahrzeugen. Das "One Processor, Multiple Systems-Design“ der Plattform hat die Entwicklung, das Testen und den Einsatz mehrerer Betriebssysteme vereinfacht. Die neuesten i.MX 8 Prozessoren verfügen über Sicherheitstechnologien und -standards, einschließlich verschlüsseltem Boot, elliptischer Kurvenkryptographie, sicherer Schlüsselspeicherung sowie Unterstützung für AES, SHE und andere Sicherheitsstandards im Automobilbereich – in einem Baustein, der den Anforderungen des AEC-Q100 Grade 3 entspricht.

Der i.MX 8QuadMax integriert zwei Arm Cortex-A72-Kerne, vier Cortex-A53-Kerne, zwei Cortex-M4F-Kerne, zwei GC7000XS/VX-GPUs und verfügt über einen HiFi 4 DSP, LPDDR4-Speicherunterstützung sowie Dual Gigabit Ethernet mit Audio Video Bridging (AVB). Die GPUs, vier ARM-Kerne und IO-Optionen des i.MX 8QuadMax bieten die Prozessorleistung und Flexibilität für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen für zukünftige Generationen von Infotainmentsystemen.

