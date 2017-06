Merken Gemerkt

27.06.2017

"Smart City Solutions" unter Leitung von Dr. Hermann Meyer

Der globale Trend zur Urbanisierung hält unvermindert an, 2030 sollen laut den Vereinten Nationen über zwei Drittel aller Menschen in Städten leben.Continental begleitet Städte auf diesem Weg und treibt mithilfe innovativer Mobilitätsdienste die Entwicklung zu den sogenannten Smart Cities voran.



Smart City Solutions steht unter Leitung von Vice President Dr. Hermann Meyer, der auf langjährige Erfahrung im Bereich der intelligenten Verkehrssysteme zurückblicken kann. © Continental

Smart City Solutions steht unter Leitung von Vice President Dr. Hermann Meyer, der auf langjährige Erfahrung im Bereich der intelligenten Verkehrssysteme zurückblicken kann. Unter anderem war er als CEO von ERTICO ITS Europe und Büroleiter der Volkswagen AG in Brüssel tätig. In dem neuen Geschäftsfeld verantwortet Dr. Meyer die Strategie und globale Marktentwicklung. „Als strategischer Automotive Partner von Städten möchten wir diese bei der Umsetzung der Digitalisierung unterstützen. Gemeinsam implementieren wir zukunftsfähige Lösungen, die sich am Nutzen der Bürger orientieren“, sagt Dr. Meyer und erklärt: „Erste integrierte Lösungen für Bereiche wie Sharing, Parken, Automation, Flottenmanagement, intelligente Straßenbeleuchtung und sichere Straßenkreuzungen bauen wir zukünftig sukzessive aus, um die intelligente Stadt weiter voran zu treiben.“

Gemeinsam mit dem Urban Software Institute arbeitet Continental bereits an der Implementierung von Datenplattformen in Städten, um Applikationen zu entwickeln, die die Nutzung von Fahrzeugen komfortabler, sicherer und effizienter machen sollen. So werden Autos dank des eHorizon (elektronischer Horizont) sowohl zum Empfänger als auch zum Sender anonymisierter Verkehrsdaten, um Fahrer und Fahrzeugelektronik mit hochaktuellen Verkehrs- und Ampeldaten zu versorgen.

In Columbus (Ohio) bereitet Continental derzeit ein Pilotprojekt zur sicheren Straßenkreuzung vor, dort sollen fortgeschrittene Sensortechnologien und Fahrzeug-zu-Fahrzeug- und Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation genutzt werden, um die Verkehrssicherheit im Rahmen der US DOT Smart City Challenge zu erhöhen. Ein weiterer Continental-Dienst für intelligentes Parken kommt bereits in Singapur zum Einsatz: Die Park&Go App zeigt alle aktuell verfügbaren Parkplätze, ermöglicht eine Vorausbuchung des Parkraums und bietet eine Navigationsfunktion sowie weitere Mobilitätsdienste für Autofahrer. So kann Singapur seinen Parkraum effizienter bewirtschaften.