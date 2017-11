Merken Gemerkt

Merken

16.11.2017

Siemens beteiligt sich an ubitricity Elektromobilität

Siemens hat Anteile am Berliner Unternehmen ubitricity erworben, einem Anbieter für intelligente Lade- und Abrechnungslösungen von Energiedienstleistungen für die Elektromobilität. Die ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH und die Siemens Division Energy Management wollen auf dieser Basis gemeinsam an innovativen Lösungen und Geschäftsmodellen im Bereich der Elektromobilität arbeiten.

© ubitricity

Die geplanten Produkte und Geschäftsmodelle sind beispielsweise für Smart Cities, Flottenbetreiber, Parkhäuser und die Immobilienwirtschaft vorgesehen. Die Siemens Division Energy Management bietet Energieversorgern und Industrie ein Portfolio für Energieinfrastruktur und die Digitalisierung von Stromnetzen an. Da der Elektromobilitätsmarkt sowie die zugehörigen Schnittstellen zu Stromnetz und erneuerbaren Energien weiter an Bedeutung gewinnen werden, möchte Siemens diesen Markt auch durch Partnerschaften mit Spezialisten besser abdecken.

Durch komplementäre Angebote wie Ladeinfrastruktur, Abrechnungs- und Smart Grid-Lösungen soll der Bedarf des Zukunftsmarktes besser bedient werden. Dieses Vorhaben wird durch die aktuelle Investition in ubitricity unterstrichen. Das Investment wurde in Zusammenarbeit mit next47, einer von Siemens gebildeten globalen Venture Firma, abgeschlossen.

Die Technologie

Herzstück der ubitricity-Lösung ist ein mobiler Stromzähler. Integriert in ein intelligentes Ladekabel mit sicherer Mobilfunkkommunikation schaltet dieses Ladevorgänge automatisch frei, erfasst die Verbrauchdaten fahrzeuggenau und sendet diese zur Abrechnung an eine Energiedatenplattform. Basis hierfür ist ein Stromvertrag, der für das Kabel abgeschlossen wird.

Da ein Teil der Technik, die üblicherweise in Ladesäulen eingebaut ist, bereits im Ladekabel integriert ist, sind die entsprechenden Ladepunkte besonders günstig und klein. Letzteres ermöglicht z.B. bezahlbare großvolumige Installationen in Immobilien und die einfache Integration der Ladepunkte in Stadtmöbel wie Straßenlaternen. In London baut ubitricity derzeit mit mehreren Bezirken und Unternehmen gezielt lichtmastintegrierte Ladepunkte für Anwohner auf.

Über den mobilen Stromzähler können Ladevorgänge gezielt gesteuert werden, um Fahrzeuge entsprechend der situativen Auslastung der Stromnetze zu laden. Als dezentraler Speicher für erneuerbare Energien können E-Fahrzeuge so in das Smart Grid integriert werden.

zu ubitricity