02.02.2017

Sicheres Firmware-Update

Vernetzte Funktionen und insbesondere das hochautomatisierte Fahren erfordern eine dauerhaft sichere Funktion über das ganze Fahrzeugleben. ETAS und ESCRYPT bieten Übertragungs- und Verschlüsselungstechnologien für Softwareaktualisierungen, die über die Cloud aufgespielt werden können.

Sie sorgen dafür, dass die Funktionen nach jedem Update weiter zuverlässig funktionieren (Functional Safety) und gegen Angriffe von außen geschützt sind (Data Security). Interessant ist diese Technik aber nicht nur für die Sicherheit: So lassen sich auch neu entwickelte Funktionen zu einem späteren Zeitpunkt verkaufen und aufspielen. Die gemeinsame FOTA-Lösung von ETAS und ESCRYPT wurde bei der CES in Las Vegas vorgestellt. Die große Bedeutung dieser Technologie spiegelte sich in vielen aufschlussreichen Gesprächen mit Vertretern der Automobilindustrie, die sich den Demonstrator am Stand vorführen ließen.

www.escrypt.com